Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki birinci yılını tamamladığını bildirdi.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve 15 Nisan 2023'te fırlatılan gözlem uydusu İMECE'nin yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini belirtti.
Yaklaşık 700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü alınmasına imkan sağlayan elektro-optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olduğunu kaydeden Kacır, "İMECE Uydusu'nun göreve alınmasıyla Türkiye, uzay teknolojilerindeki yetkinliğini kanıtlamış oldu. İnşallah 8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin birinci yılı tamamlandı - Son Dakika
Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?