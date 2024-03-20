Türkiye\'nin karbon depolama kapasitesi ve potansiyeli

Ekonomi

Türkiye'nin karbon depolamada jeolojik kapasitesinin 108 milyon ton karbondioksit olduğu, Karadeniz'deki akifer alanlarının çok daha yüksek potansiyel barındırdığı hesaplanıyor.

Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli" başlıklı rapor İstanbul'da düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapor, uluslararası düzeyde 2050 yılında net sıfır salıma ulaşmak için kullanılacak araçlardan biri olarak görülen karbon yakalama, kullanma ve depolama (KYKD) teknolojilerini, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi açısından kapsamlı bir şekilde değerlendirerek önerilerde bulunuyor.

Türkiye'de halihazırda KYKD uygulamasının bulunmadığına değinilen raporda, detaylı çalışma yapılan potansiyel depolama alanlarının sadece petrol ve doğal gaz sahaları olduğu ve bu sahaların toplam kapasitesinin 108 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanıyor.

Raporda, Türkiye'nin akifer alanlarında çok daha yüksek bir jeolojik depolama kapasitesi olduğu vurgulanırken, bu alanlardaki potansiyel kapasitenin henüz hesaplanmadığı belirtiliyor.

Türkiye'de karbonun depolanması için kullanılabilecek petrol sahalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı, uygun akifer sahalarının ise Karadeniz'de olduğu düşünülüyor.

Güncel araştırmaların Türkiye'de karbondioksitin kalıcı jeolojik depolaması için yeterli kapasitenin olduğunu gösterdiğine değinilen raporda, bu kapasitenin iklim politikası projeksiyonlarında KYKD'ye biçilecek rol ile uyumlu olması gerektiği ifade ediliyor.

Raporda, KYKD teknolojilerinin kullanılmasında önceliğin sera gazı salımlarının düşürülmesinde sınırlı teknik alternatiflerin olduğu imalat sanayisine verilmesi öneriliyor.

REC Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Ünal Sayman, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de yakalanan karbondioksitin depolama alanlarına taşınması için bir altyapı kurulması gerektiğini kaydetti.

Sayman, " Marmara Bölgesi'nde veya İzmir'de yakaladığınız karbondioksiti tankerler veya boru hattıyla şu andaki mevcut depolama sahamız için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne taşımanız gerekiyor. Bu açıdan nasıl şu anda biz petrolü bir dağıtım şebekesiyle farklı alanlara dağıtıyorsak, yakaladığımız karbondioksiti depolayabilmek için de bir ağ kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.