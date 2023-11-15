Bakan Şimşek: 2024'ün ikinci yarısından itibaren ülkemize küresel fon akışı hızlanacak

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, önceki kapanışa göre yaklaşık 14 baz puan azalarak 364,64 baz puanla Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti. Analistler, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemede yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının etkili olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri yavaş yavaş da olsa azalttığını ifade etti. Bu gelişme sonrası bir yorum da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye olan yatırımcı güveninin daha da artması için 2024'ün ikinci yarısını işaret etti.

"ÜLKEMİZE KÜRESEL FON AKIŞI HIZLANACAK"

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır." dedi.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERİ SINIRLAYACAK"

Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle: