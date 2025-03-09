Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatı Yüzde 13 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatı Yüzde 13 Artış Gösterdi

Türkiye\'nin Kuru Üzüm İhracatı Yüzde 13 Artış Gösterdi

2024-25 sezonunun ilk yarısında Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 310 milyon dolara ulaştı.

09.03.2025 13:55
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Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 2024-2025 sezonunun ilk yarısında yüzde 13'lük bir artışla 310 milyon dolara ulaştığı açıklandı. İhraç edilen Çekirdeksiz Sultani üzümün yüzde 90'ını ise üzümün başkenti Manisa'dan gerçekleştiriliyor.

Çekirdeksiz kuru üzümde hem üretiminde hem de ihracatında dünyada lider durumda bulunan Türkiye başarılı bir ihracat yılını daha geçiriyor. Türkiye'deki çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 90'ının üretildiği ve ihraç edildiği Manisa'dan tüm dünyaya yayılan Çekirdeksiz Sultaniye üzümler hem yaş olarak hem de kuru olarak ülke ekonomisine büyük bir girdi sağlıyor.

Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 55 bin üretici tarafından üretilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2024/25 sezonunun ilk yarısında yüzde 13'lük artışla 274 milyon dolardan, 310 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçılar Birliği tarafından 2024/25 sezonuna 176 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı hedefiyle girildiği bu hedeflerinin yüzde 55'inin sezonun ilk yarısında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Rekoltenin bu sezon geçtiğimiz sezona göre yüzde 32 düşük olmasına rağmen ihracat fiyatlarının yükselmesinin ise Türk üzümünün dünya pazarındaki önemini gözler önüne serdi.

Özellikle Avrupa kentlerinde "Manisa üzümü" olarak bilinen Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm için Manisa Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği coğrafi işaret alınması amacıyla başlatılan işlemler ise devam ediyor. Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümün Avrupa Birliği coğrafi işareti alması sonrasında yeni pazarların açılması ve yüksek karla ürün satılacağından dolayı üreticiler ve ihracatçılar için önemli ölçüde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

İhracatın büyük kısmı Avrupa ülkelerine

Türkiye, 2024-25 sezonunun ilk yarısında 77 ülkeye çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederken, İhracatta İngiltere zirvedeki yerini korudu. İngiltere'ye kuru üzüm ihracatı yüzde 50'lik artışla 59 milyon dolardan 88,5 milyon dolara yükseldi.

Hollanda'ya yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 10'luk artışla 36 milyon dolardan 40 milyon dolara çıktı ve Hollanda zirvenin ikinci basamağında yerini aldı. İtalya, 2023/24 sezonunun ilk yarısında Türkiye'den 23,6 milyon dolar olan çekirdeksiz kuru üzüm ithalatını, 2024-25 sezonunun aynı zaman aralığında yüzde 32 artırarak 31,3 milyon dolara ilerletti ve Almanya'yı geçerek üçüncü sıraya adını yazdırdı.

Türkiye, 2024-25 sezonunun 6 aylık döneminde 310 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederken, bu ihracatın yüzde 85'lk kısmı olan 263 milyon dolarlık büyük dilimi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatı Yüzde 13 Artış Gösterdi - Son Dakika

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