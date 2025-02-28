Türkiye'nin LPG İthalatı Aralık'ta D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin LPG İthalatı Aralık'ta D düştü

Aralık 2024'te Türkiye'nin LPG ithalatı, bir önceki yıla göre %29,9 azalarak 249 bin ton oldu.

28.02.2025 10:16
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????? Türkiye'nin LPG ithalatı, Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 249 bin 219 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2024'e ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, Rusya, ABD, Libya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithalat yapıldı.

LPG ithalatı, Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 249 bin 219 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 53,5 azalarak 28 bin 336 ton oldu.

İhracat, Ukrayna, Bulgaristan, KKTC, Romanya, Polonya, Marshall Adaları, İsviçre, Almanya, Türkiye ve Lübnan olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 4,3 azalarak 84 bin 709 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam yurt içi LPG satışı, yaklaşık 321 bin 35 ton olarak hesaplandı.

Bu ayda satışlarda yüzde 81,7 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15 ile tüplü LPG ve yüzde 3,3 ile dökme LPG satışları izledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin LPG İthalatı Aralık'ta D düştü - Son Dakika

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