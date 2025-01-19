Türkiye'nin Motorlu Taşıt İhracatı Rekor Kırdı

Ekonomi

Türkiye'nin "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" ihracatı 2024'te 5 milyar 577 milyon 367 bin dolara ulaşarak rekor kırdı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 2024'te 2023'e kıyasla 13,8 arttı.

Önceki sene 4 milyar 901 milyon 194 bin dolar olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı, geçen yıl 5 milyar 577 milyon 367 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon üreticileri, böylelikle yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Sektör temsilcileri, geçen yıl 93 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek toplam otomotiv ihracatından yüzde 15 pay aldı.

İhracatın 4'te 1'e yakını Birleşik Krallık'a

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı.

Birleşik Krallık'a geçen yıl yapılan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon dış satışı, 2023'e kıyasla yüzde 25,74 artışla 1 milyar 219 milyon 508 bin dolardan 1 milyar 533 milyon 416 bin dolara çıktı.

İkinci sırada bulunan Slovenya'ya geçen yılki dış satım, yüzde 24,97 yükselişle 676 milyon 508 bin dolardan 845 milyon 440 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat yüzde 2,59 düşüşle 635 milyon 834 bin dolardan 619 milyon 345 bin dolara geriledi.

Dördüncü sıradaki Belçika'ya ihracat yüzde 16,51 artışla 506 milyon 520 bin, beşinci sıradaki Fransa'ya ise yüzde 10,5 düşüşle 488 milyon 740 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya'ya hafif ticari araç ve kamyon ihracatı arttı

Geçen yıl en çok ihracat yapılan altıncı ülke Almanya oldu. Dış satımda yüzde 57,95 artış yaşanan Almanya'ya, 2023'te 166 milyon 697 bin dolar olan ihracat, 2024'te 263 milyon 301 bin dolara çıktı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında İspanya 225 milyon 629 bin dolarla 7'nci, Avustralya 117 milyon 368 bin dolarla 8'inci, Danimarka 117 milyon 92 bin dolarla 9'uncu ve Hollanda ise 113 milyon 782 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.