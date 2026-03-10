Türkiye'nin Orman Faaliyetleri - Son Dakika
Türkiye'nin Orman Faaliyetleri

10.03.2026 11:21
Geçen yıl Türkiye'de orman bakım ve rehabilitasyonu için 2,2 milyar lira harcandı, 738 bin hektar alanda çalışma yapıldı.

Türkiye'de ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla geçen yıl yaklaşık 738 bin hektarlık alanda çalışma yapılırken bu faaliyetler için 2 milyar 279 milyon 602 bin lira harcandı.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre ülkenin orman varlığı son yıllarda düzenli olarak arttı.

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen orman varlığı, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektara ulaştı. Söz konusu varlık, 2024'te 23 milyon 363 bin 84 hektar olurken geçen yıl 23 milyon 375 bin 331 hektara yükseldi.

Orman varlığı ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kaplarken bu alan içinde normal kapalı orman alanı 13 milyon 892 bin 213 hektarla toplam orman alanının yüzde 59'unu, boşluklu kapalı orman alanı ise 9 milyon 483 bin 118 hektarla yüzde 41'ini oluşturuyor.

Orman alanının yüzde 94,7'si korular, yüzde 5,3'ü ise "baltalık" olarak tabir edilen kesim amaçlı ağaçlardan meydana geliyor.

Bu alanlarda bulunan ve "ağaç serveti" olarak tanımlanan çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımı ve hacimleri önem taşıyor. Türkiye'de 1973-2025 döneminde ormanların dikili ağaç servetinin yıllık artım (büyüme) miktarı 1,81 milyar metreküp oldu.

Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp ağaçların yaş bileşenlerini ve dolayısıyla artımını da etkiliyor. 1973 yılında ormanlardaki yıllık ağaç artım miktarı 28 milyon metreküp iken geçen yıl yaklaşık 51 milyon metreküpe ulaştı.

Orman yangınlarıyla etkin mücadele

Geçen yıl orman yangınlarıyla etkin mücadele amacıyla sivil toplum kuruluşlarına, avcı, çoban ve çiftçilere, öğrencilere, askeri birliklerle yerel itfaiye teşkilatlarına, orman köylülerine ve yangın gönüllülerine yönelik eğitim ve toplantılar düzenlendi.

Orman yangınlarının yayılmasını engellemek için yangın emniyet yol ve şeritlerinin yapımı ve bakımı gerçekleştirildi.

Envanterde bulunan 9 helikopter, 14 uçak ve 10 İHA ile kiralanan 81 hava aracı orman yangınlarında etkili şekilde kullanıldı. 4 küçük yangın tanker uçağı geçen yıl envantere girdi.

2025'te 3 bin 224 orman yangınına müdahale edildi. Söz konusu yangınlar neticesinde 81 bin 473 hektar orman alanı zarar gördü.

152 hektar maden sahasında rehabilitasyon çalışması

OGM tarafından ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıl, 1410 hektarı budama çalışmaları olmak üzere 654 bin 257 hektar alanda faaliyetler gerçekleştirildi.

Söz konusu alanlarda, gençlik ve sıklık bakımı, budama, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 1 milyar 204 milyon 550 bin lira harcandı.

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 188 silvikültür planı düzenlendi, 26 bin 952 hektar alanda doğal, 9 bin 149 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için 1 milyar 15 milyon 583 bin lira harcandı.

Rehabilitasyon için de 152 hektarı maden sahaları olmak üzere 38 bin 794 hektarlık alanda 59 milyon 469 bin liralık çalışma yapıldı.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 737 bin 534 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 2 milyar 279 milyon 602 bin lira harcandı.

Yaklaşık 14 milyon fidan bedelsiz olarak dağıtıldı

Ağaçlandırma projeleri için, 149 bin 492 hektar alanda etüt-proje çalışması yürütülürken 6 bin 208 hektarı endüstriyel ağaçlandırma tesis ve 399 hektarı diğer kurum ağaçlandırmaları olmak üzere 21 bin 862 hektar ağaçlandırma tesis çalışması yapıldı.

Ayrıca, 40 bin 9 hektarı endüstriyel ağaçlandırma bakımı olmak üzere toplam 71 bin 211 hektar ağaçlandırma bakım çalışması gerçekleştirildi.

Genel Müdürlük, geçen yıl 90 milyon 320 bin fidan üretti, 130 milyon 200 fidana da bakım yaptı. Başta karaçam, sarıçam, kızılçam, doğu kayını, mahlep, iğde, meşe, badem gibi türler olmak üzere ibreli ve yapraklı orman ağaç türleri ve süs bitkilerinden 109 ton tohum üretildi.

Fidanlıklardaki kapasitenin iyileştirilmesi kapsamında, makine-teçhizat ve ekipman alımı gerçekleştirildi, tesis ve bina inşaat çalışmaları tamamlanarak 1240 tohum kalite kontrol testi yapıldı.

Ayrıca, okullara, üniversitelere, askeri birliklere, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara toplam 13 milyon 761 bin 322 fidan bedelsiz dağıtıldı.

Kaynak: AA

10:21
Avustralya, İranlı kadın futbolculara iltica hakkı tanıdı
Avustralya, İranlı kadın futbolculara iltica hakkı tanıdı
