Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Hedefi 29 Bin 600 Megavata Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Hedefi 29 Bin 600 Megavata Çıkarıldı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Sekreteri İskender Kökey, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 29 bin 600 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Kökey, Türkiye'nin rüzgar sektörünün bölgesinin en önemli ve stratejik rüzgar sanayisi üretim üssü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve karbonsuzlaşma mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

12.06.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Sekreteri İskender Kökey, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 29 bin 600 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türkiye rüzgar sektörü, yıllık 2,2 milyar avroluk değer üretimi, 20 bin kişiyi aşan doğrudan istihdamıyla sadece ülkemiz için değil büyük kısmı Avrupa'ya ihracat olmak üzere yarattığı artı değerle bölgesinin de en önemli ve en stratejik rüzgar sanayisi üretim üssüdür." dedi.

Kökey, TÜREB ile Avrupa Birliği (AB) işbirliğinde hayata geçirilen "Değişim Rüzgarları: Yeşil Enerji ile Paydaşların Güçlendirilmesi" programının tanıtım toplantısında, rüzgar sektörünün bugün itibarıyla 19 gigavata ulaşan enerji depolamalı yeni kapasite tahsisleriyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve karbonsuzlaşma mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük ilk 5 rüzgar sanayicisi ülkesi arasında yer aldığına işaret eden Kökey, bu yılın "Rüzgarda Seferberlik Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Kökey, Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedeflerine ulaşmak için gereken altyapıya sahip olduğunu ancak çok ciddi bir ivmeye de ihtiyacı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Rüzgar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve karbonsuzlaşma mücadelesine önümüzdeki yıllarda işletmeye alınacak yeni kapasitelerle katkı sunmaya devam edecek. Bu sayede bir taraftan rüzgardan üretilecek her 1 megavatsaat enerji karşılığında 0,63 ton eş değeri karbon emisyon salımının önüne geçmeye devam edeceğiz diğer taraftan bölgemizdeki rüzgar enerjisine dayalı kurulu güç yarışında ülkemizi yukarıya taşıyacağız. Türkiye rüzgar sektörü, yıllık 2,2 milyar avroluk değer üretimi, 20 bin kişiyi aşan doğrudan istihdamıyla sadece ülkemiz için değil büyük kısmı Avrupa'ya ihracat olmak üzere yarattığı artı değerle bölgesinin de en önemli ve en stratejik rüzgar sanayisi üretim üssüdür."

AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Christian Ballaro da enerji sektörünün ekonomik gelişme ve yaşam standartlarının yükselmesi için kritik bir sektör olduğunu söyledi.

Türkiye ve AB'nin iklim hedeflerini yakalamasında yenilenebilir enerjinin önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Ballaro, "AB ve Türkiye'de yenilenebilir enerji potansiyelinin halihazırda kullanımda olması iyi bir haber. Elektrik üretiminde rüzgarın payı da giderek artıyor. Bu arada, AB ve Türkiye arasında finansal işbirliği seçenekleri de gelişiyor. Bugün gerçekleştirilen 'Değişim Rüzgarları' çok önemli bir inisiyatif. Bu programın uygulanma süreçlerini yakinen takip edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

İskender, Türkiye, Avrupa Birliği, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Hedefi 29 Bin 600 Megavata Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:35:16. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Hedefi 29 Bin 600 Megavata Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement