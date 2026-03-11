Türkiye'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım

Türkiye\'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım
11.03.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVELSAN, sivil ve askeri uçuş simülatörü üretim kapasitesini artıracak yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini hayata geçiriyor.

HAVELSAN, sivil ve askeri uçuş simülatörü üretim kapasitesini artıracak yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini hayata geçiriyor.

Ankara'da inşası süren 17 bin metrekarelik Uçuş Simülatörü Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, sektör temsilcilerinin katılımıyla atıldı.

Tamamlandığında HAVELSAN'ın üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak tesis, şirketin yılda 30'dan fazla uçuş simülatörü üretmesine imkan sağlayacak. Aynı anda farklı üretim ve entegrasyon aşamalarında 16 simülatörün geliştirilmesi de mümkün olacak.

Ankara'daki mevcut altyapıyla birlikte değerlendirildiğinde, HAVELSAN'ın toplam kapasitesinin aynı anda geliştirme veya operasyon aşamasında bulunan 40 ticari ve askeri simülatöre ulaşması hedefleniyor.

Yeni yatırımın devreye girmesiyle HAVELSAN'ın Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük tam uçuş simülatörü üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve Türkiye'nin küresel uçuş simülasyonu ile havacılık eğitim pazarındaki konumunun güçlenmesi bekleniyor.

Tesis aynı zamanda HAVELSAN'ın yeni nesil simülatör teknolojilerinin geliştirilmesine de altyapı sağlayacak. Bu kapsamda şirketin görüntü sistemleri ekibi tarafından geliştirilen STARVIEW-B kolimasyonlu görüntü sistemi, gelişmiş eğitim ortamlarında pilotların görsel gerçekçilik ve prosedür doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, simülatör alt sistemlerinde teknolojik bağımsızlığı artırmayı amaçlarken, şirketin STARLINE FSTD ürün ailesi kapsamında küresel ölçekte rekabet edebilen tam uçuş simülatörleri geliştirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

2027'de hizmete girecek

2027 yılında hizmete girmesi planlanan tesisin Ankara'da yüzlerce yüksek nitelikli mühendislik ve teknik istihdam oluşturması bekleniyor. Bu yatırımın Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojileri ekosistemine de katkı sağlaması öngörülüyor.

HAVELSAN son yıllarda simülatör üretim faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti. Şirket, Türk Hava Yolları, SunExpress ve IFTC gibi müşterilerle sivil havacılık sektörüne yönelik simülatör çözümleri sunuyor, ihracat başarılarına imza atıyor.

HAVELSAN ayrıca HÜRJET, HÜRKUŞ, KAAN ve GÖKBEY gibi milli havacılık projelerine de simülatör ve eğitim sistemleri alanında katkı sağlıyor.

Şirket, 40 yılı aşkın deneyimiyle farklı platformlara yönelik uçuş simülatörleri üretirken, mevcut sipariş portföyünün tamamlanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası kullanıcılar için 60'tan fazla askeri ve sivil platforma yönelik 400'ün üzerinde simülatör teslim etmiş olacak.

Kaynak: AA

Havelsan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin simülatör üretimini 'uçuracak' yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:16:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'nin simülatör üretimini "uçuracak" yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.