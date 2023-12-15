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Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanındaki 100 yıllık mesafesi sempozyumda ele alınacak - Son Dakika
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Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanındaki 100 yıllık mesafesi sempozyumda ele alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında tarım ve ormancılık tarihi sempozyumu düzenleyerek sektördeki gelişmeleri değerlendirecek. Sempozyumda, tarım ve ormancılıkla ilgili birçok konuda akademik bildiriler sunulacak ve sektör paydaşları da görüşlerini paylaşacak.

Türkiye\'nin tarım ve ormancılık alanındaki 100 yıllık mesafesi sempozyumda ele alınacak
15.12.2023 - 11:43,  Güncelleme: 11:45
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Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanında 100 yılda aldığı mesafe, başkentte düzenlenecek özel sempozyumla ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında, Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle sempozyum düzenlendi.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu" 18-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Etkinlikle tarım ve ormancılık literatürüne sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sempozyumda 50 akademik bildiri, 12 oturumda sunulacak. Tarım tarihinden arazi mülkiyetine, Yörük kültüründen bugünün çiftçi profiline, Osmanlı dönemindeki hayvan hastalıklarından savaş yıllarındaki tarım politikalarına, meteorolojik doğal felaketlerden ormancılık politikasına kadar birçok konudaki bildirilerin sempozyumda sunulması planlanıyor.

Sektör paydaşlarından TOBB'a bağlı meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, tarım gazetecileriyle, Bakanlığa bağlı enstitüler ve genel müdürlükler çeşitli konulardaki bildirilerini etkinlikte ortaya koyacak.

Sempozyuma, Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner fakülteleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, sivil toplum kuruluşları ve üretici birlikleri de katkı sağlıyor.

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Kaynak: AA
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