Türkiye'nin Yatırım Cazibesi Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Yatırım Cazibesi Sürüyor

Türkiye, 2023'te uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 5,6 artışla 11,3 milyar dolar çekti.

13.02.2025 11:46
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Türkiye, geçen yıl küresel yatırım ortamındaki zorluklara rağmen uluslararası yatırımcılar için cazibesini koruyarak toplam 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte yatırım akışlarının baskı altında olduğu bir dönemde Türkiye, uluslararası yatırımcılar için istikrarlı ve rekabetçi bir pazar olma konumunu sürdürdü.

Bu sayede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'ye gelen UDY miktarı 2023'e göre yüzde 5,6 artarak 11,3 milyar dolara yükseldi. Yatırım kompozisyonu ve sermaye girişlerinin çeşitliliği ekonomik dayanıklılığın korunmasına katkı sağladı.

Yatırımcı çeşitliliğini sürdüren Türkiye, geçen yıl farklı ülkelerden sermaye girişine ev sahipliği yaptı. En fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırayı yüzde 23,6'lık payla Hollanda alırken, onu yüzde 11,5 ile Almanya, yüzde 10,3 ile ABD izledi. Bu ülkeleri sırasıyla İrlanda, Azerbaycan, İsviçre, Birleşik Krallık, BAE, Fransa ve Norveç takip etti.

Bölgesel kırılımlara dair veriler, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılarla ekonomik entegrasyonunu derinleştirdiğini ve küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirdiğini gösterdi.

En çok yatırımı imalat sektörü aldı

Sektörel kırılım açısından incelendiğinde, 2024 yılında Türkiye'nin en fazla yatırım çeken sektörleri arasında ilk sırada 2,3 milyar dolarla imalat sektörü yer aldı.

Toplam UDY'nin yüzde 34,5'ini çeken "imalat sektörünü", yüzde 25,3 ile "toptan ve perakende ticaret", yüzde 7,2 ile "ulaştırma ve depolama" sektörü izledi. 2023'e göre UDY tutarını yüzde 32,5 artıran imalat sektörü bu alanda Türkiye'nin lideri olmayı sürdürdü.

Küresel UDY akımlarında yüzde 8'lik düşüş

Öte yandan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansının (UNCTAD) geçen ay yayımladığı Küresel Yatırım Trendleri Monitörü raporuna göre, 2024 yılında küresel UDY akımlarında yüzde 8'lik düşüş yaşandı.

Avrupa özelinde UDY akışları yüzde 45 gerilerken, Almanya ve Polonya'da yüzde 60, İtalya'da yüzde 35, İspanya ve Fransa'da ise sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 6 düşüş kaydedildi.

"Türkiye, bölgesel rakiplerinden olumlu yönde ayrıştı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yapısal dönüşüm sürecini sürdürerek uluslararası doğrudan yatırımlar için cazibesini artırmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere baktığımızda, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda bölgesel rakiplerinden olumlu yönde ayrıştığını görüyoruz. Küresel ekonomi ve uluslararası ticaret hacimlerindeki düşük büyüme performansı, yüksek enflasyon ve faiz ortamı, ülkelerin ticaret ve yatırım alanlarında sergilediği korumacılık refleksleri, uluslararası ekonomilerde yaşanan fragmantasyon, yükselen jeopolitik gerilimler gibi olumsuz gelişmelerin sebep olduğu belirsizlikler birçok ülkenin yatırım çekme kapasitesini olumsuz etkilerken, Türkiye'nin gösterdiği performans dikkat çekici."

Dağlıoğlu, geçen yıl, 2023'e göre yüzde 5,6 artışla 11,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekildiğini kaydederek, küresel ortalamanın yüzde 8 düştüğü bir dönemde Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu yıl için de projeksiyonlarının oldukça pozitif olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Yapısal reformlarımız, stratejik konumumuz ve güçlü üretim altyapımız sayesinde uluslararası doğrudan yatırımlarda kayda değer bir artış öngörüyoruz. Bu gelişmeler, Türkiye'nin küresel yatırım destinasyonları arasındaki öncü ve dünyanın bağlantı noktası konumunu daha da pekiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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