Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali'ye Ulaştı - Son Dakika
Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali'ye Ulaştı

Türkiye\'nin Yeni Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali\'ye Ulaştı
09.04.2026 16:40
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin enerji hedefleri doğrultusunda deniz sondaj gemisi 'Çağrı Bey'in Somali'ye ulaştığını açıkladı. Duran, bu operasyonun Türkiye'nin enerji alanındaki etkinliğini artıracağını ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, deniz deniz sondaj gemisi 'Çağrı Bey'in Somali'ye ulaşmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda enerjide sınırlarını genişleten adımlarına bir yenisini ekliyor. Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey, yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını gerçekleştirmek üzere Somali'ye ulaştı. Yaklaşık 288 gün sürmesi öngörülen bu operasyon, ülkemizin küresel enerji sahnesindeki etkinliğini pekiştiren kritik bir adım niteliğinde. Türkiye ile Somali arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin, enerji alanındaki bu çalışma ile daha da güçleneceğine inanıyor; bu sürecin iki ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali'ye Ulaştı - Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:58
Savaşta Rusya kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın
Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SON DAKİKA: Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali'ye Ulaştı - Son Dakika
