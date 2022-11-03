İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri TOGG'un bayiliğini istedi! - Son Dakika
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İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri TOGG'un bayiliğini istedi!

03.11.2022 13:40

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, dünyanın da ilgisini çekti. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından birinin Togg'un bayiliğine talip olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 29 Ekimdeki törende bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "İngiliz iş insanı bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada onu (Togg) tanıtmak istediğini söyledi" dedi.

Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.

BİR KİLOMETRE TAŞINI DAHA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDU

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

BAYİLİĞİNE YURT DIŞINDAN TALEP GELDİ

Cumhuriyet'in 99'uncu yılında TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışıyla birlikte seri üretim bantlarıyla buluşan yerli otomobilimiz Togg'un bayiliğine yurt dışından talep geldi.

TİM BAŞKANI GÜLTEPE: İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜK İŞ İNSANLARINDAN BİRİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü, Togg töreninde kendisinin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti; "Gerçekten çok büyük bir talep var. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri, bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada onu (Togg) tanıtmak istediğini söylüyor. Bu da buna talep olacağını gösteriyor. Gerçekten araba güzel, yakından da inceledim. Araba değil de, akıllı cihaz deniliyor. Bir arabadan fazlası, akıllı cihaz olarak ortaya çıkıyor."

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri TOGG'un bayiliğini istedi! - Son Dakika


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