Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretim süreci tamamlanan Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A ile ilgili, "42 derece doğu yörüngesinde en az 15 yıl görev yapmasını hedeflediğimiz uydumuzu 8-14 Temmuz 2024 haftasında uzaya fırlatacağız." ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uyduya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Uydunun üretim sürecinin tamamlandığını belirten Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:
"40 yıllık rüyamız gerçek oluyor. Türksat 6A ile artık Türkiye, haberleşme uydularını milli geliştirebilen, yerli üretebilen 11 ülkeden biri. 24 çeşit, 84 yerli ekipmanla, yüzde 81 yerlilik oranıyla geliştirdiğimiz Türksat 6A'da 396 çevresel ve fonksiyonel testi başarıyla tamamladık. 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki uydumuzda uçuş bilgisayarları, güç dağıtım düzenleme birimleri gibi tüm kritik bileşenleri yerli ve milli olarak ürettik."
15 yıl görev yapması hedefleniyor
Kacır, 42 derece doğu yörüngesinde en az 15 yıl görev yapması hedeflenen uydunun, 8-14 Temmuz haftasında uzaya fırlatılacağını bildirdi.
"Uydumuzun, fırlatma sonrası 35 bin 786 kilometrede görev yapacağı yörüngeye transfer işlemini kendi ekibimiz yapacak" ifadesini kullanan Kacır, ilk kez deneyimleyecekleri bu operasyonun Ay Projesi için Türkiye'ye yetkinlik kazandıracağına işaret etti.
Kacır, "Türksat'ın aktif 5 uydusuyla 118 ülke ve 3 milyar nüfusa erişimi sağlayan kapsama alanı, Türksat 6A ile birlikte Endonezya, Malezya ve Hindistan'ı da içerecek. Böylelikle erişim, 4,5 milyar nüfusa yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın fırlatma tarihi açıklandı - Son Dakika
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