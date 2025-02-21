Türkiye'nin Yurt Dışı Girişimleri ve Ciro Değeri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Yurt Dışı Girişimleri ve Ciro Değeri

2023'te Türkiye, yurtdışında 2,566 girişimle 85.8 milyar dolar ciro elde etti.

21.02.2025 10:46
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Türkiye'de yerleşik girişimlerin, yurt dışında kontrol ettiği teşebbüs sayısı 2023'te 2 bin 566 olurken, yurt dışındaki bu girişimlerden elde edilen ciro 85 milyar 801 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2023'te 2 bin 566 oldu. Bu girişimlerden 2023'te 85 milyar 801 milyon dolar ciro elde edildi. Ciro tutarı, 2022 yılında 87 milyar 688 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2023'te faaliyetlerine göre oluşan ciro toplamında ilk sırada ticaret yer alırken, bunu sanayi, hizmet ve inşaat sektörleri izledi. Yurt dışında ticaret faaliyeti gösteren girişimler toplam 32 milyar 984 milyon dolar ciro oluşturdu. Sanayi faaliyetinde 31 milyar 111 milyon dolar, hizmet faaliyetinde 12 milyar 689 milyon dolar ve inşaat faaliyetinde ise 9 milyar 16 milyon dolar ciro elde edildi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 900'ü hizmet, 840'ı ticaret, 523'ü sanayi ve 303'ü inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Girişimlerin en etkin olduğu coğrafya Avrupa

Avrupa ülkeleri (AB27+EFTA) 2023'te girişim sayısında yüzde 38, cirodaki yüzde 32 payla birinci oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 19,8 payla girişimde, yüzde 27,1 payla da ciroda ikinci sıraya yerleşti.

Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, cirodan aldığı yüzde 12,7 payla üçüncü sırada yer buldu.

Girişim sayısında ise üçüncü sırayı yüzde 13,5 payla diğer Asya ülkeleri aldı. Çalışanlar sayısında yüzde 29,5 ile en büyük paya sahip olan diğer Avrupa ülkeleri, personel maliyetinde yüzde 29,3 payla ikinci oldu.

Personel maliyetinde büyük payı ise yüzde 31,8 ile Avrupa ülkeleri (AB27+EFTA) aldı.

Girişim sayısının en çok olduğu ülke Almanya

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2023'te 242 girişimle Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin söz konusu yılda elde ettiği ciro 3 milyar 396 milyon dolar iken, bu girişimlerde çalışan sayısı 6 bin 330 ve personel maliyeti 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, 2023'te 9 milyar 933 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek hesaplandığı ülke olarak öne çıktı. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 131, bu girişimlerde çalışanların sayısı 8 bin 388, personel maliyeti ise 586 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Girişim sayısı açısından 141 girişimle Rusya ikinci olurken, 91 girişimle Romanya üçüncü sırada yer aldı.

Ciroda ise 6 milyar 953 milyon dolarla Rusya ikinci, 5 milyar 657 milyon dolarla Romanya üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yurt Dışı Girişimleri ve Ciro Değeri - Son Dakika

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