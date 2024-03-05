Türkiye Otomotiv Endüstrisi Şubat Ayında Yüzde 19,9 Artışla 3 Milyar 130 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisi şubat ayında yüzde 19,9 artış ile 3 milyar 130 milyon dolar ihracat yaptı. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün payı ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.
OİB Yönetim Kurulu yetkilisi bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza atıldığını belirterek, "Çekiciler hariç tüm ürün gruplarında çift haneli artış kaydettik. İlk 10 ülkenin 9'una ihracatımız arttı. Birleşik Krallık'a yüzde 75 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 62 ihracat artışları oldu" şeklinde konuştu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19,9 artış ile 3 milyar 130 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün payı ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında ihracat yüzde 11 artışla 5 milyar 909 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu yetkilisi, "Otomotiv sektörümüz bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attı. Tedarik endüstrisi, binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Geçen ay ilk 10 ülkenin 9'unda ihracat artışı yaşandı. Birleşik Krallık'a yüzde 75 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 62 ihracat artışları kaydettik" dedi.
Tedarik endüstrisinde yüzde 10 artış
En büyük ürün grubu tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 10 artışla 1 milyar 266 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 28 artışla 926 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 37 artışla 555 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 79 artışla 234 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise yüzde 32 azalışla 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya yüzde 2 düşüş olurken, önemli pazarlardan Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 49, Fransa'ya yüzde 20, Birleşik Krallık'a yüzde 25, Romanya'ya yüzde 66 ve Polonya'ya yüzde 27 ihracat artışı yaşandı. İtalya'ya yüzde 4, Rusya Federasyonu'na yüzde 20 ihracat düşüşü yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya'ya yüzde 109, Birleşik Krallık'a yüzde 127, İspanya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 48 ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 10, Slovenya'ya yüzde 38 Belçika'ya yüzde 28 ihracat düşüşü yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 66, İtalya'ya yüzde 13, Slovenya'ya yüzde 9, Fransa'ya yüzde 30 Belçika'ya yüzde 70, Almanya'ya yüzde 261 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 215, Almanya'ya yüzde 211, ihracat artışları oldu.
İtalya'ya yüzde 31, Birleşik Krallık'a yüzde 75 artış
En büyük pazar Almanya'ya 439 milyon dolarlık ihracat yapılırken, İtalya'ya yüzde 31 artışla 360 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 75 artışla 359 milyon dolar, İspanya'ya yüzde 29, Polonya'ya yüzde 34, Belçika'ya yüzde 1, Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 62, Romanya'ya yüzde 23 ihracat artışı, Slovenya'ya yüzde 9 ihracat düşüşü yaşandı.
AB ülkelerine şubatta yüzde 14 artış
Ülke grubunda ilk sırada yer alan ve ihracat payı yüzde 67 olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 14 artışla 2 milyar 107 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 14 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna ihracat yüzde 76 arttı. Geçen ay Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 14 ihracat düşüşü yaşanırken, Orta Doğu ülkelerine yüzde 40 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 61 ihracat artışı yaşandı. - BURSA
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