Türkiye Petrolleri'nin Şubat Ayı Üretimi 2 Milyon Varili Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Petrolleri'nin Şubat Ayı Üretimi 2 Milyon Varili Aştı

Türkiye Petroller Batman Bölge Müdürü Murat Karataş, şubat ayı itibariyle 2 milyon 27 bin varil üretim gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca, yatırım projeleri de değerlendirildi.

08.04.2025 16:44
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TP Bölge Müdürü Karataş: "Şubat ayı itibari ile 2 milyon 27 bin varil üretim gerçekleştirildi"

BATMAN - Türkiye Petroller Batman Bölge Müdürü Murat Karataş, bin 377 kuyudan şubat ayı itibariyle 2 milyon 27 bin 40 varil üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz başkanlığında 2025 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025 yılına ait yatırım projeleri değerlendirilerek, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Yatırım projeleri hakkında açıklama yapan Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, "16 kuruluşa ait toplam 162 proje üzerinde çalışılıyor. Bu projelerin toplam yatırım değeri 24 milyar 591 milyon 462 bin lira olarak açıklandı. 2025 yılı için toplam ayrılan ödenek miktarı ise 1 milyar 867 milyon 503 bin lira olup bu ödeneğin 726 milyon 354 bin lirası harcanarak yüzde 9.23 oranında nakdi, yüzde 32.10 oranında ise fiziki gerçekleştirme sağlandı" dedi.

Batman Barajının doluluk oranı şu anda yüzde 62 seviyelerinde bulunduğunu belirten Batman DSİ Bölge Müdürü Zafer Akın, "Barajlara gelecek olursak Batman Barajımızda şu anda su seviyemiz yüzde 62 seviyesinde ve her gün su seviyesini günlük olarak takip etmekteyiz" diye konuştu.

Türkiye Petroller Batman Bölge Müdürü Murat Karataş ise, "Bin 377 kuyudan şubat ayı itibariyle 2 milyon 27 bin 40 varil üretim gerçekleştirdik. Şu ana kadar da kümülatif üretim değerimiz 503 milyon 734 bin 678 varil olarak gerçekleşmiştir. Bölge olarak toplamda şubat sonu itibariyle 19 kuyuda sondaj çalışmalarımızı yapıyoruz, bunların 7 tanesi Batman sınırlarında gerçekleşti. Bölge olarak toplamda 16 bin 218 metrelik sondaj yaptık. Bunun 7 bin 406 metresi Batman'da gerçekleşmiştir. Üç tane yatırımımız vardır. Arama yatırımlarımızın ödenek tutarı 1 milyar 378 milyon 128 bin. Üretim yatırımlarımız, arama yatırımlarımızın ödenek tutarı 1 milyar 718 bin 924 bin lira. Muhtelif işler yatırımlarımız 112 bin 930 bin liradır. Kurumumuzda şu an kurumsal bölge yönetim ve EDP sistemlerinde bir yenilenme var" şeklinde konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, kamu kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

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Kaynak: İHA

Murat Karataş, Karataş, Türkiye, Batman, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Petrolleri'nin Şubat Ayı Üretimi 2 Milyon Varili Aştı - Son Dakika

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