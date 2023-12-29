Türkiye, Plastik Atıkların Geri Dönüşümünde Merkez Haline Gelme Amacında

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik atıkların geri dönüşümü konusuna odaklanılması gerektiğini belirterek, "Yeşil dönüşümde Türkiye'nin potansiyelini ve rekabet avantajını ortaya çıkarmayı ve geri dönüşüm sektöründe Türkiye'yi merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine plastik sektörünün yeşil dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tek kullanımlık plastik ambalajlarda İtalya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci üreticisi olan Türkiye'nin, plastik ürünlerde dünyada 6., Avrupa'da ise Almanya'dan sonra 2. sırada yer aldığını bildiren Eroğlu, yeşil dönüşüm sürecinde sektör için depozito sistemi ve ambalajlarda geri dönüştürülmüş ürün kullanımının zorunlu hale getirilmesini önerdi. Eroğlu, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarına tek kullanımlık ambalajlarla ilgili çözüm önerileri sunduklarını söyledi.

Eroğlu, Türkiye'de bu konuda yıllara yayılan çözüm üretilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek kullanımlık plastik ürünlerde daha iyi atık yönetimi, geri dönüşüm ve geri dönüşmüş içerik kullanımını zaman kaybetmeden hayata geçirmemiz gerekiyor. Sanayinin alternatif tek kullanımlık ürünlere veya çok kullanımlık diğer alternatiflere geçişi için en az 10 yıla ihtiyacı var. Bu sürede yapılması gereken yatırım miktarı ise 9 milyar dolar. Türkiye'de böyle bir süreci hayata geçirmemiz halinde, tek kullanımlık plastik ambalajların kısıtlanması 2037 yılı için planlanmalı. Bu süreçte AB, bu üretim kollarında çalışan firmalara yeni işlere geçişle ilgili hibe ve uzun vadeli krediler oluşturulmasında Türkiye'ye ve ilgili firmalara doğrudan katkı vermeli."

"Plastik atıklar dönemin petrolü oldu"

Eroğlu, son yıllarda gündemde en üst sıralarda yer alan yeşil dönüşümün gelecek yıllarda daha çok konuşulacağını belirterek, çevreyi, ekonomiyi ve insanı koruyan formüller geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Bu açıdan tartışılması gereken konunun "plastik" değil, "plastik atıkların geri dönüştürülmesi" olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Avrupa'ya otomobil, beyaz eşya, elektronik parçaları, inşaat ve medikal malzemeleri olarak yoğun miktarda plastik ihracatı gerçekleştirerek Avrupa'nın plastik atığını da üretiyoruz. Avrupa'ya ihraç ettiğimiz plastik ürünler atığa dönüşüyor. AB'de artık atıkların yurt dışına gönderilmesi zorlaşacak. Çünkü atıklar değerli hale geldi. Plastik atıklar adeta bu dönemin petrolü oldu. Çünkü geri dönüştürülmüş ham madde, günümüzde petrolden üretilen orijinal ham maddeden daha çok talep görüyor. Yeşil dönüşümde Türkiye'nin potansiyelini ve rekabet avantajını ortaya çıkarmayı ve geri dönüşüm sektöründe Türkiye'yi merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin geri dönüşüme kazandırabilmek adına AB'den atıkları alabilmesi için bundan sonra iyi bir karneye ihtiyacı olacak. Türkiye, OECD ülkesi olduğu için önümüzdeki 5 yılda iyi bir rapor oluşturamazsa, atıkların AB'den Türkiye'ye ihraç edilmesi yasaklanacak."

PAGEV geri dönüşüm fuarına ev sahipliği yapacak

Eroğlu, bu süreçte 2-4 Mayıs 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilecek RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirerek, bu etkinliğin, plastik geri dönüşüm alanında Türkiye'de düzenlenecek ilk uluslararası fuar olacağını söyledi.

Türk plastik endüstrisinin orijinal polimerlerden yıllık 11 milyon ton plastik mamul ürettiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, doğrudan ve dolaylı olmak üzere 15 milyar dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sanayi kollarından biri. Türkiye'nin, tek kullanımlık plastik mamullerdeki üretimi yaklaşık 4,4 milyar dolar, ihracatı 3 milyar dolar civarında. 2024'te ihracatın artmasını ve çift haneli büyümeyi hedefliyoruz. Tek kullanımlık plastik sanayinde istihdam edilen kişi sayısı 35 bin, sektörünün yarattığı istihdam ise 400 bin civarında."