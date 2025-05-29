Türkiye-Polonya ticaretinde sektörel çeşitlilik öne çıkıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman, iki ülkenin ticaretinde öne çıkan sektörlerin çok çeşitli olduğunu belirterek, ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda konulan bir hedef olduğunu söyledi.

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH), DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi ve DEİK Enerji İş Konseyi işbirliğinde "Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü" temasıyla 4. Polonya-Türkiye Ekonomi Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Forum sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Duman, Polonya ile Türkiye'nin ilişkilerinin hiçbir zaman kötü olmadığını kaydederek, hep zor durumlarda birbirine destek olmuş iki ülkeden bahsedildiğini kaydetti.

Duman, tarihsel bağın verdiği ciddi bir samimiyet olduğunu belirterek, Polonya'da Türklerin çok iyi karşılandığını ve pozitif anlamda ayrıştırıldığını dile getirdi.

Polonya'nın Almanya'nın ve diğer büyük pazarların hemen yanında Baltıklar'a açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Duman, "Polonya, çok stratejik bir noktada olmasının verdiği avantajla ekonomik anlamda hızlıca gelişti. Kişi başı Gayri Safi Milli Hasılası 17-18 bin dolarlara geldi. Artık o gelişmekte olan ülke statüsünden çıktı, gelişmiş ülke statüsüne girdi. Bu süreçte hem sanayisi hem iş ortamı hem vatandaşlarının eğitim seviyesi, refahı arttı ve Avrupa'nın en büyük pazarlarından bir tanesi oldu. Sadece Avrupa'nın önemli pazarı diye değil, Türkiye açısından da ticari hacim 12 milyar doları aştı. Bu tabii çok kısa bir sürede 6-7 milyar dolar seviyesinden gelerek 12 milyar doları aştı ve artış trendi devam ediyor. O nedenle çok büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

"Türkiye-Polonya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar"

DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın geçen mart ayında yaptığı toplantıda ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda koymuş oldukları bir hedef olduğuna dikkati çekti.

Duman, "Bizler de iş çevreleri olarak bu hedefe uyacak, yakalayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 15 milyar dolardan sonra ben ilerisi için bu tempo sürdürülürse çok daha yüksek rakamların da gelişebileceğini düşünüyorum." dedi.

İki ülkenin ticaretinde öne çıkan sektörlerin çok çeşitli olduğunu anlatan Duman, "Örneğin, otomotiv, otomotiv parçaları, kimya sektörü, taahhüt var. Önemli Türk taahhüt şirketleri Polonya'da büyük ihaleleri alıyorlar. Savunma sanayisi son dönemlerde bir gelişme içerisinde. IT sektörü, lojistik sektörü konusunda çok ciddi aşamalar kaydedildi. Ana sektörler bunlar ama Polonya ile ticaretimize baktığımızda güzelliği şurada, çeşitlilik çok fazla. O açıdan ben sağlıklı bir ticaret ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ticaret dengesi bakımından bizim ihracatımız daha fazla, denge bizim lehimize. Fark eskiden daha fazlaydı, son dönemde biraz kapandı ama hala fark Türkiye'nin lehine. Biz daha fazla ihracat yapıyoruz ithalatımıza göre." şeklinde konuştu.

"Polonya ve Türkiye'nin enerji konusuna yaklaşımı çok benzer"

Duman, Polonya ve Türkiye'nin enerji konusuna yaklaşımının çok benzer olduğunun altını çizerek, Polonya'nın enerji güvenliği ve Rus gazına bağımlılığını azaltmak için birtakım çalışmalar yaptığını belirtti.

Polonya'nın özellikle yenilenebilir enerjiye önem verdiğini anlatan Duman, "Türkiye de enerji çeşitliliğine çok önem veriyor. Hidroelektrik santrallerden tutun, rüzgar, güneş paneli gibi hem yenilenebilir enerjiye hem konvansiyonel enerjiye yatırım yapıyor, çeşitlik sağlamaya çalışıyor. Bu açıdan iki ülkenin de amaçları paralel. O nedenle çok önemli işbirliği fırsatları var. Bu alanda birlikte çalışabilirler. İşbirliğini ortak bir şey yapmak gibi düşünmek lazım, finansman işbirliği gibi örnekler de var. Kalyon Enerji'nin yaptığı bir proje var, yenilenebilir enerji projesi. Orada Polonya'dan bir finansman sağlayarak gerçekleştirdiler. Dolayısıyla bu alanları da değerlendirmek lazım. İşin sadece proje ortaklığı değil, finansman çözümü boyutuna da bakmak lazım." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki ortaklıklara değinen Duman, Polonya'nın Gdansk Körfezi'nde inşa edilen yüzer LNG terminali ortaklığına işaret etti.

Duman, "Bir tane yüzer LNG terminali ortaklığı var. Bu, Polonya'nın Gdansk Körfezi'nde inşa ediliyor, ilk yüzer LNG terminali. İki Türk şirketi ve bir Polonyalı şirketin oluşturduğu konsorsiyum tarafından üstlenilmiş. 2025'te imzalan anlaşma, yürütme tasarımı, ekipman temini ve inşaat sürecini kapsamakta, kara kısmı Polonyalı firmalarca yürütülmekte. Projenin yüzde 70'i yerel katkıyla devam etmekte. Mesela burada bir ortaklık var." ifadelerini kullandı.

Kalyon Enerji'nin projesinde de Polonya'nın finansman desteğine vurgu yapan Duman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kalyon'un projesinde de burada Polonya Export Credit Insurance Corporation yani KUKE'nin desteğiyle finansmanı sağlamış ve Türkiye de en büyük ikinci GES projesini hayata geçiriyor. Yani finansmanı KUKE sağlıyor. İlla Polonya'da bir şey yapmak değil, finansmanı oradan alıp Türkiye'ye yapmış bu projede. LNG terminaliyse yenilenebilir enerji değil tabii, daha konvansiyonel enerji ama orada üçlü ortaklık var. İki Türk şirketi, bir Polonya şirketi ortak şekilde yürütüyor projeyi. Amaçları aynı olduğu için iki ülkenin, çeşitliliği artırmak, enerji güvenliğini sağlamak, bağımlılığı azaltmak. O nedenle çok ortak proje çıkabiliyor. Sadece proje kısmında değil finansman kullanımı kısmında da fırsatlar çıkabiliyor."