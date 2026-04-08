Türkiye-Portekiz Ekonomi Toplantısı Lizbon'da Yapıldı

Türkiye- Portekiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 5. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel eş başkanlığında Lizbon'da yapıldı.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Rangel ile eş başkanlığını yürüttükleri toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yol haritasını ortaya koyduklarını belirtti.

Toplantıda ele alınan konulara da değinen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Portekizli muhataplarımızla ikili ticaretimizin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği, sanayi ve teknoloji, enerji, tarım, çevre, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) gündemindeki önemli başlıkları da detaylı biçimde ele aldık."

Bolat, toplantıda, Bakan Rangel ile ikili ilişkileri "kazan-kazan" ilkesi temelinde daha üst seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl tarihinin en yüksek seviyesi olan 3,7 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, üçüncü ülkeler üzerinden yönelen Türk sermayesi de dikkate alındığında, Türkiye'nin Portekiz'deki toplam yatırımlarının 1,6 milyar avroya ulaşması, iş dünyamızın bu ülkeye duyduğu güvenin somut bir göstergesidir. Gerçekleştirdiğimiz JETCO Toplantısı'nın, ortaya çıkan bu somut kazanımlar ışığında, Türk ve Portekizli şirketler arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve yatırım fırsatlarının artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."