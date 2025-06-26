Türkiye-Romanya İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Romanya İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye-Romanya İşbirliği Protokolü İmzalandı
26.06.2025 16:50
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ASO ve CCIB, Türkiye-Romanya ticaretini geliştirmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası (CCIB) arasında, Türkiye- Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Romanya Ankara Büyükelçiliği ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen "Yatırım ve İş Birliği Fırsatları: Romanya Ülke Günü" etkinliği ASO'da gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde, Türkiye-Romanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan işbirliği protokolü, ASO Başkanı Seyit Ardıç ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Iuliu Stocklosa tarafından Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın şahitliğinde imzalandı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki güçlü temeller üzerine inşa edilen ilişkilerin, ekonomik boyutunu daha da ileri taşımak adına ASO olarak her zaman çalıştıklarını belirtti. ASO'nun, sektörel anlamda geniş üye çeşitliliği ile sanayi politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynayarak, ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirdiklerini aktaran Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatın artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve sanayi alanında yeni işbirliklerinin hayata geçirilmesi yoluyla, Türkiye-Romanya ilişkilerine katkı vermeyi sürdürüyoruz. Bugün burada, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşımak için önemli bir adım attık. İşbirliği protokolü, iş dünyalarımız arasında daha yakın bir diyalog kurulması ve somut projelerin hayata geçirilmesi için zemin oluşturacak."

"Protokol ortaklıkların kurulması açısından önemli bir adım"

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tinca da Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece siyasi ve kültürel alanlarda değil, ekonomik işbirliğinde de giderek derinleştiğine işaret ederek, bu tür etkinliklerin karşılıklı anlayışı güçlendirerek iki ülke arasındaki ekonomik köprülerin daha sağlam temellere oturmasına katkı sağladığını vurguladı.

Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stocklosa ise Türk iş dünyasıyla kurdukları yapıcı diyalogdan ve ortak projelerden son derece memnun olduklarını bildirerek, "İşbirliği protokolü, karşılıklı yatırımların artırılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması açısından önemli bir adımdır. Bu toplantı vesilesiyle Türk sanayicilerini Romanya'daki fırsatları keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde, ASO üyesi sanayicilerin soruları yetkililer tarafından cevaplandırıldı. Stratejik iş ve yatırım fırsatlarına değinilerek, Romanya'nın önde gelen şirketleri tanıtıldı.

Kaynak: AA

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