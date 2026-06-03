Türkiye-Romanya Ticaret ve Enerji Zirvesi Trabzon'da - Son Dakika
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Türkiye-Romanya Ticaret ve Enerji Zirvesi Trabzon'da

Türkiye-Romanya Ticaret ve Enerji Zirvesi Trabzon\'da
03.06.2026 15:19
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Türkiye ve Romanya, enerji ve ticaret alanlarında işbirliklerini görüşmek üzere zirve düzenledi.

Türkiye ve Romanya arasında enerji, yatırım, ticaret ve altyapı alanlarında yeni işbirliklerinin görüşüleceği "Türkiye-Romanya Ticaret ve Enerji Zirvesi", Trabzon'da gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) işbirliğinde Yomra ilçesindeki bir otelde organize edilen zirvede konuşan Romanya'nın Trabzon Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı, iki ülkenin çok eski yıllara dayanan dostluğunun ticarette de kendini gösterdiğini söyledi.

Türkiye ve Romanya arasında 13 ila 15 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirten Beyazlı, "Türkiye'nin direkt olarak oradaki yatırımları da 9-10 milyar dolar seviyelerinde. Romanya yabancı yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunması açısından ve komşu ülkemiz olması açısından ayrıca önem taşıyor. Romanya ile ilişkilerimiz yalnızca ticaretle sınırlı değil, aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler birliği içerisinde bir partnerimiz. Avrupa'ya, Karadeniz'in açılan bir kapısı. Lojistik anlamda güveneceğimiz dost bir ülke." diye konuştu.

Beyazlı, Türkiye'nin Romanya'da enerji, lojistik, gıda, perakende, otomotiv sektörlerinde önemli yatırımları olduğunu, toplantının ikili ilişkileri daha da yakınlaştıracağını sözlerine ekledi.

Endonezya'nın Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu ise Karadeniz'in stratejik konumu ve ekonomik potansiyeliyle uluslararası ticaret, enerji ve yatırım ağlarının önemli merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de yenilenebilir enerjinin dünya için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'da karbon ayak izini, ürünün nerede üretildiğini, çevreyi ne kadar kirlettiğini takip ediyorlar. Bu vesileyle yenilenebilir enerji daha da önemli olacak." dedi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Dursun Ali Sakarya ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi Başkanı Mesut İskenderoğlu'nun da konuşma yaptığı zirvede, Romanya'dan gelen dans ekibi yöresel gösterilerini sergiledi.

Zirve, sektör temsilcilerinin sunumları ve ikili görüşmelerin ardından bugün sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Romanya Ticaret ve Enerji Zirvesi Trabzon'da - Son Dakika

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