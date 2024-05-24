Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektöründe 2035\'e Kadar 30 Bin Megavat Kapasite Hedefleniyor

Ekonomi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisi sektöründe bu yıl 1000 megavat kapasitenin devreye alınmasını öngördüklerini belirterek, "İnşallah 2035'te bunun 30 bin megavat olmasını bekliyoruz." dedi.

TÜREB Başkanı Erden, Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından Ankara'da düzenlenen 2. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'nde rüzgar kapasitesinde yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Bugün itibarıyla Türkiye'deki kurulu gücün 12 bin megavat seviyesine ulaştığına işaret eden Erden, ülkenin toplam kurulu gücünün yüzde 11'inin rüzgardan sağlandığını söyledi.

Erden, 2023'te gerçekleşen yıllık RES kapasitesinin son 10 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "En az 500 megavat seviyesinde bir kurulum oldu. Ama bu yıl, durum ilk çeyrek itibarıyla değişti. Kurulumun tekrar 800, 900 megavat seviyesine çıktığını görüyoruz. Umuyorum 1000 megavatı buluruz. İnşallah 2035'te bunun 30 bin megavat olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla verilen lisansların büyük çoğunluğunun hayata geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2025 itibarıyla yabancı sermaye girişinin artacağını göreceğiz"

Sektöre bu ve gelecek yıl yabancı yatırımcı girişini beklediklerini kaydeden Erden, "Bugün yabancı yatırımcı ilgisine bakarsanız Orta Doğu, sonra Uzak Doğu, sonra da Avrupalıların tekrar ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. İlginin yoğunluğu da bu sıralamayla gidebilir. Öyle söyleyebilirim. Ama muhtemelen gelecek yıl itibarıyla daha çok yabancı sermaye girişini de finansman sonrası burada göreceğiz." diye konuştu.

Rüzgarda mevcut kurulu gücün devreye alınma sürecinde ciddi bir sanayileşmeyi beraberinde getirdiğini vurgulayan Erden, "Bu yatırımların devam etmesi lazım. Bu sanayileşmesinin de sekteye uğramadan, korunarak rekabetçi bir şekilde devam etmesi lazım. Burada dengeli bir politika ihtiyacı var." dedi.

Erden, rüzgar sektöründe yerliliğin desteklenmesi, oluşan sanayinin korunması ve bunun uluslararası rekabette de devamının sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların bulunduğunu söyledi.