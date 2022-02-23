Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli: "Her türlü olumsuzlukta sigortalılarımızın yanında olduk" - Son Dakika

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Sigorta sektörü olarak, üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmek için her türlü olumsuzlukta sigortalılarımızın yanında olduk." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Benli, prim üretiminde önceki yıla göre gerçekleşen yüzde 27,5 artışa ve özellikle sağlık sigortası ile finansal sigortalara olan ilgiye dikkati çekti.

Benli, pek çok zorluğun bir arada yaşandığı 2021 yılında sigorta ve özel emeklilik sektörünün başta vatandaşlar olmak üzere devlet yönetiminden büyük teveccüh görmesinin haklı gururunu yaşadığını açıkladı.

Salgının yanı sıra sel felaketleri ve orman yangınlarının da etkisiyle 2021'in Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirten TSB Başkanı Benli, şunları kaydetti:

"İyi günde ve kötü günde, uzun süreli bir paydaş olarak sigortayı vatandaşımıza daha görünür kıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Sigorta sektörü olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmek için her türlü olumsuzlukta sigortalılarımızın yanında olduk. Pandeminin yanında sel felaketleri ve orman yangınları nedeniyle ülke olarak büyük acılar yaşadık. Sektör olarak bu süreçlerde hızla aksiyon aldık, 4 bine yakın dosya için toplamda 510 milyon TL'yi aşan hasar ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde toplam üstlenilen tazminat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 36 yükselişle 42,8 milyar TL'yi aştı."

Benli, sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemelerini en hızlı şekilde yaptıklarını, bu hızlı aksiyonların vatandaşın takdirini kazandığını belirtti.

Sigorta farkındalığındaki artışın yıl sonu prim üretimi sonuçlarına da yansıdığını belirten Benli, sektörün prim üretiminin 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27,5 artış ile 105,3 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Atilla Benli, "Toplam içerisinde hayat dışı sigortacılık branşında prim üretimi yüzde 28,5 artışla 87 milyar 580 milyon lira, hayat sigortacılığı branşında prim üretimi yüzde 22,8 artışla 17 milyar 726 milyon lira oldu. Gelecek dönemin en önemli büyüme alanlarından biri olarak görülen katılım sigortacılığı tarafında ise prim üretimi 2020 yılına göre yüzde 28,2 artış ile 5 milyar 468 milyon liraya ulaştı." açıklamasında bulundu.

Özel Emeklilik Sistemi'nin başarı hikayesini sürdürdüğünü ifade eden Benli, emeklilik yatırım fonlarının hızla büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, "Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği artarak devam ediyor. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkması ve sistemi daha da cazip hale getiren yeniliklerle 2022'yi BES yılı olarak adlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 227,9 milyar TL'ye ulaştı"

TSB Başkanı Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 2021 yıl sonu verilerine göre, katılımcı sayısının 7,1 milyon olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 227,9 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti.

Emeklilik Gözetim Merkezinin 2021 yıl sonu verilerine göre katılımcı sayısının 6,2 milyon olduğunu kaydeden Benli, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise fon büyüklüğünün devlet katkısı dahil 16,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

2021 yılı sonu itibarıyla gönüllü BES ve OKS dahil olmak üzere sistemdeki toplam katılımcı sayısı 13,3 milyon kişi olurken bu katılımcılara ait toplam fon büyüklüğünün ise devlet katkısı dahil 244,4 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Benli, 11 Şubat 2022 tarihi itibarıyla ise katılımcı sayısının 13,4 milyona, fon büyüklüğünün de 256,1 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın nedeniyle sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor günler, sağlık hizmetini en doğru şekilde almanın ne denli önemli olduğunu hepimize hatırlattı. Bu noktada özel sağlık sigortasına olan ilginin arttığını görüyoruz. Bu ilgiyle birlikte devletimizin üstündeki sağlık kaynaklı ekonomik yükün sektörümüz tarafından karşılanma oranı da artıyor. 2021 yılında sağlık sigortasında toplam prim üretimi yüzde 29,5 yükselişle 13 milyar lirayı geçti. Bu branş içinde Özel Sağlık Sigortası prim üretimi yüzde 20 artışla 9,5 milyar liraya ulaşırken son yıllarda büyük ilgi gören 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ise prim üretimi yüzde 73,3 artışla 2,6 milyar liranın üzerine çıkma başarısı gösterdi. Sektör olarak bu alanda yaşanan olumlu trend heyecanımızı daha da katlıyor."

"Finansal sigortaların önemi hızla artıyor"

Atilla Benli, salgın ile birlikte işletmelerin varlıklarını ve ürünlerini koruma ihtiyacının öneminin daha da arttığını kaydederek, bu kapsamdaki sigorta ürünlerine yönelik talepte de artış olduğunu belirtti.

Benli, şunları kaydetti:

"Devlet destekli alacak sigortalarının da içinde yer aldığı kredi sigortalarında 528 milyon lirayı aşan bir prim üretimi ve yüzde 32,4'lük bir büyüme yakalandı. Öte yandan özellikle kefalet sigortalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını görüyoruz. İçinde doğrudan kefalet, dolaylı kefalet, bina tamamlama ve emniyeti suiistimal gibi hizmetlerin yer aldığı branşta prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 79'a yakın oranda bir büyüme ile 221,5 milyon lira oldu. İçinde kar kaybı, gelir yetersizliği gibi riskleri barındıran Finansal Kayıp Sigortaları'nda da bir önceki yıla göre yüzde 110'u aşan oranda bir büyüme ile 1 milyar 154 milyon liralık prim üretimi gerçekleşti. Bu branşlardaki prim üretimi ve büyüme oranları gösteriyor ki bu alanlar sağlık sigortaları gibi önümüzdeki dönemin öne çıkacak branşları olacak."