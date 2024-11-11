Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı

Türkiye, Sırbistan'a 1 milyar 471,1 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

11.11.2024 11:16
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Türkiye, Sırbistan'a 1 milyar 471,1 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerde yakınlaşma devam ederken, ikili ticarette de tarihi zirveler görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ayki Sırbistan ziyaretinde Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılmış ve "Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı." açıklamasını yapmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek." demişti.

Bu kapsamda, Türkiye ile Sırbistan arasında enerji, ticaret, teknoloji, spor, sosyal güvenlik, afet yönetimi ve medya alanlarının da içinde bulunduğu 11 işbirliği anlaşması imzalanırken 2 ülke arasında yoğunlaşan ilişkiler dış ticarette de kendini net bir şekilde gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Sırbistan'a, 1 milyar 471,1 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını yaptı.

Türkiye'nin Sırbistan'a ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 arttı.

Ülkeye dış satım ekim ayında da yüzde 32,8 artarak 162,9 milyon dolara çıktı.

Çelik sektörü öne çıktı

Sırbistan'a, 10 aylık dönemde en fazla ihracatı 206,6 milyon dolarla çelik sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 187,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 182,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 182,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 144,9 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri sektörü izledi. Böylece ülkeye yapılan dış satımda sanayi sektörlerinin öne çıktığı görüldü.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 27,7 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 172,2 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 250,1 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 1,2 milyon dolarla meyve sebze mamulleri olarak sıralandı.

Otomotiv endüstrisinin ülkeye dış satımı 90,4 milyon dolar arttı

Ocak-ekim döneminde Sırbistan'a değer bazında ihracat artışını en fazla 90,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 86,8 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 35 milyon dolarla çelik, 20 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 14,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 10 ayda 117,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sırbistan'a, bu dönemde İstanbul'dan 725,3 milyon dolarlık, Bursa'dan 108,5 milyon dolarlık, İzmir'den 94,5 milyon dolarlık, Tekirdağ'dan 88,5 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 85,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

TİM verilerine göre, Sırbistan'a, ocak-ekim döneminde sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

1 OCAK - 31 EKIM
SEKTÖR2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Çelik171.567,47206.615,3420,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri172.403,72187.216,728,6
Otomotiv Endüstrisi92.342,73182.730,6497,9
Demir ve Demir Dışı Metaller95.266,24182.061,3891,1
Tekstil ve Hammaddeleri142.217,92144.883,101,9
Elektrik ve Elektronik97.083,12117.061,5820,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon107.442,8592.766,94-13,7
Makine ve Aksamları71.285,8871.510,610,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri69.215,9868.876,25-0,5
İklimlendirme Sanayii51.595,8953.917,664,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri32.824,6939.056,7419,0
Yaş Meyve ve Sebze30.694,4834.182,3911,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri17.555,2823.768,9235,4
Deri ve Deri Mamulleri22.815,0418.524,25-18,8
Mücevher10.634,8711.482,008,0
Madencilik Ürünleri5.296,4210.983,41107,4
Fındık ve Mamulleri4.381,076.229,0642,2
Tütün4.412,975.708,9429,4
Halı4.791,075.152,847,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller1.418,543.302,89132,8
Kuru Meyve ve Mamulleri2.164,932.581,5219,2
Meyve Sebze Mamulleri1.715,011.195,76-30,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri280,89250,09-11,0
Zeytin ve Zeytinyağı86,91172,1698,1
Gemi, Yat ve Hizmetleri43,7327,69-36,7

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı - Son Dakika

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