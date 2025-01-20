Türkiye-Slovakya Ekonomi Görüşmesi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bayraktar ile birlikte Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Görüşmemizde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını, yeşil ekonomi, dijitalleşme ve karşılıklı yatırım olanaklarını ele aldık. Avrupa'daki en önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Slovakya ile işbirliği alanlarını çeşitlendirerek ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."