Türkiye-Slovakya Ticaret Hacmi 3 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Slovakya Ticaret Hacmi 3 Milyar Doları Aştı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Slovakya ticaretinin 2020'den itibaren iki katına çıktığını açıkladı.

20.01.2025 15:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovakya arasındaki ticaret hacminin 2020'den itibaren ikiye katlandığını ve geçen yıl itibarıyla 3 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "İki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları daha ileriye taşımamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Türkiye-Slovakya Yuvarlak Masa Toplantısı", Bakan Bolat ile Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova'nın katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bolat, buradaki konuşmasında, yaklaşık 11 ay önce Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı ziyaretinde resmi Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) mekanizmasının başlatıldığını hatırlatarak, bu yılın ilk yarısında, hükümetler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan heyetlerin katılımıyla Türkiye'de ikinci JETCO toplantısını düzenleyeceklerini belirtti.

Slovakya'nın Türkiye için önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Bolat, 2017'den bu yana küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen iki ülke arasında ticaretin arttığına işaret etti.

Bolat, jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Slovakya ile olan ikili ticaretimiz 2020'den itibaren ikiye katlandı ve geçtiğimiz yıl 3 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları daha ileriye taşımamız gerektiğine inanıyorum. Slovakya'da otomotiv, makine, otomobil yan sanayi, inşaat ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren birçok Türk şirketi bulunuyor. Ayrıca, dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerinde karşılıklı yatırımları teşvik etmek istiyoruz."

"İkili görüşmelerin metal, bilişim teknolojileri gibi alanlara odaklanacağını biliyoruz"

Gerek uluslararası ticarette gerekse otomotiv sektöründe Uzak Doğu pazarlarından kaynaklanan zorluklar yaşandığını dile getiren Bolat, söz konusu sektörde ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bolat, JETCO mekanizmasını, potansiyel ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek açısından "kilit platform" olarak nitelendirerek, iki ülkenin sadece siyasi değil ekonomik, ticari, yatırım ve kültürel alandaki ilişkilerde de işbirliği yaptığını belirtti.

Bakanlık olarak, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Bolat, "İkili görüşmelerin (B2B) metal, bilişim teknolojileri, siber güvenlik, treyler taşımacılığı, demir yolu, vagon üretimi gibi alanlara odaklanacağını biliyoruz. Ayrıca, iki ülke arasında ulaştırma alanında olduğu gibi savunma sektöründe de önemli işbirliği fırsatları bulunuyor." dedi.

"Vize zorluğu azaltılırsa daha fazla Türk turist Slovakya'ya gidecek"

Bolat, Slovakya'yı, Avrupa Birliği (AB) içinde bir dost ve ortak olarak gördüklerini belirterek, "Slovakya hükümetinin Türkiye'nin AB'ye katılım çabalarını ve mevcut Gümrük Birliği'nin hizmetler, uluslararası yatırımlar gibi yeni alanları kapsayacak şekilde güncellenmesini desteklediğini duymaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bir yılda yaklaşık 300 bin Slovak turisti ağırladığına işaret eden Bolat, bu sayının söz konusu ülkenin nüfusunun yüzde 5'ine karşılık geldiğine dikkati çekti.

Bolat, Avrupa ülkelerini ziyaret etmek isteyen çok sayıda Türk turistin olduğunu dile getirerek, "Bunlar genellikle orta ve yüksek gelir grubuna mensup turistler. Ancak vize sorunu bu süreci zorlaştırıyor. Eğer bu zorluklar azaltılırsa Slovakya'ya daha fazla Türk turist gideceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Slovakya Ticaret Hacmi 3 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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