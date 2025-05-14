Türkiye Su Ürünleri İhracatı Artıyor

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, Türkiye'nin su ürünlerinin lider pazarlarında büyümeye devam ettiğini belirterek, "En fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Rusya, İtalya ve Hollanda'da artışlarımız var. Türkiye, su ürünleri sektöründe, en fazla levrek ihracatı gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinden (İSHİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin su ürünleri sektörü, 2024'ü bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 2 milyar doların üzerinde ihracatla kapatırken, 2025'in ilk çeyreğini ise 450 milyon dolar tutarında ihracatla tamamladı.

Yaklaşık 100 ülkeye su ürünleri ihracatı yapan Türkiye, 2025'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla lider pazarlarından Rusya'ya yüzde 24 artış ile 89 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 10 artış ile 65 milyon dolar, Hollanda'ya ise yüzde 15 artışla 46 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, Türkiye'nin su ürünlerinin lider pazarlarında büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Sagun, "En fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Rusya, İtalya ve Hollanda'da artışlarımız var. Türkiye, su ürünleri sektöründe, en fazla levrek ihracatı gerçekleştiriyor. İlk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 8 artış ile 144 milyon dolar tutarında levrek ihracatı yaptık. Orkinos ihracatı ile Japonya'da önemli pay alıyoruz. Yıllardır Çipura, Levrek ve Alabalık'ta Avrupa Birlği'nin (AB) lideriyiz." açıklamasında bulundu.

Sektörün İstanbul ihracatına da dikkati çeken Sagun, İSHİB'in de ilk çeyrekte yaklaşık 60 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını kaydetti.

Sagun, "İstanbul birliğimizin sektör ihracatına baktığımızda, sektör genelinde olduğu gibi, lider pazarlarımızda büyüdüğünü gördük. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Rusya'da yüzde 38 ve İtalya'da yüzde 6 daha fazla ihracat gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"2025 yılı hedefimiz 2,5 milyar dolar"

İSHİB Başkan Yardımcısı Sagun, birliğin uluslararası önemli fuarlara yaptığı milli katılımların ve yurt dışı tanıtım etkinliklerinin lider pazarlarda büyümeyi artırdığını aktardı.

Sagun, Barselona'da düzenlenen ve her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyonelini bir araya getiren Seafood Expo Global 2025 Fuarı'nda başarılı bir sektör tanıtımı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin su ürünleri sektörüne yoğun ilgi vardı. Birliğimizin organize ettiği Türkiye milli katılımında, 19 firma, 657 metrekarelik alanda, ürünlerini sergiledi. İnfo stant alanında düzenlediğimiz tadım etkinliklerinde Türkiye'nin deniz ürünlerinden yapılan yemekler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sektörde bu fuara yönelik beklentiler vardı. Çünkü ürünlerimizin dünya pazarlarında yer aldığı en önemli fuarların başında geliyor. Fuarın beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim. Dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçı firmalar ile bağlantılar kuruldu. Firmalarımız ilgiden oldukça memnun. Zaten Türkiye su ürünlerinde AB'nin lider ülkesi. İçinde bulunduğumuz yıldan oldukça umutluyuz. 2025'te sektörümüzün ihracatının artışla, 2,5 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

Açıklamada verilen bilgiye göre, fuarı ziyaret eden Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek, ticaret ataşeleri Nurdan Çamlıbel Aydın ve Mehmet Örnek, Türk firmaların stantlarını gezerek başarılar diledi. Zeybek ve beraberindekiler daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun ve İSHİB Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Merzeci ile bir araya gelerek, sektör hakkında bilgi aldı.