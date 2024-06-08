Türkiye Tarihinin En Yüksek Aylık İhracatı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Tarihinin En Yüksek Aylık İhracatı Gerçekleşti

Türkiye Tarihinin En Yüksek Aylık İhracatı Gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik.

08.06.2024 17:26
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen TİM 31. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Törende konuşan Gültepe, ihracatı Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve dışa açılan yüzü olarak gördüklerini belirterek, "Büyük, küçük demeden ihracatçılarımızın sesine kulak veriyor, firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Küresel ticaretin trilyon dolar daraldığını, 2023 gibi zor bir yılda ihracatımızda büyümeyi başardık." dedi.

"Dünya mal ihracatında payımızı yüzde 1,08, hizmet ihracatında ise 1,29'a çıkardık. Zor koşullara rağmen ihracatımızı ilk 5 ayda yüzde 4,5 artırmayı başardık." diyen Gültepe, şöyle devam etti:

"Mayısta hem aylık hem de 12 aylık ihracatta tarihi bir sonuç elde ettik. Geçen ay 24,1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. 12 aylık ihracatımızda ise ilk kez 260 milyar doları aştık. Önümüze engeller çıksa da bazen hızımızı kesmek zorunda kalsak da orta ve uzun vadeli hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Üretim ve ihracatla hem milletimizin refahına katkı sunuyor hem de ülkemizle dünya arasında kardeşlik köprüleri inşa ediyoruz. Türkiye'nin gücünü dünyaya taşıyoruz."

Yeri geldiğinde de tarihin doğru tarafında yer almayı insani bir borç bildiklerini kaydeden Gültepe, " Gazze'de 8 aydır Filistin halkına karşı soykırıma dönüşen katliamı şiddetle kınıyoruz. Katliamın durdurulması için devletimizin aldığı kararları destekliyoruz. Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetimimizin yanındayız. Geçmişte dezenflasyon süreçlerinde üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirdik. İçeride tüketim daraldığında, ihracatı yükselterek ülkemize daha fazla döviz kazandırdık. Bugün yine aynı sorumluluk bilinciyle ekonomimize maksimum katkıyı vermek istiyoruz."

Mustafa Gültepe, yaşanılan zorluklara rağmen elde edilen başarıları hiçbir zaman yeterli bulmadıklarını, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

Geçen yıl 250'nin üzerinde ticaret alım heyetiyle dünyada ayak basılmadık yer bırakmadıklarını belirten Gültepe, sözlerini, "Mevcut pazarlardan daha fazla pay almak, yeni pazarlara açılmak için rekabetçi olmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkelerle aynı refah üzerine ulaşmak için yine rekabetçi olmamız gerekiyor." diye tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Tarihinin En Yüksek Aylık İhracatı Gerçekleşti - Son Dakika

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