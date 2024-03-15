Türkiye, tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracını gerçekleştirdi

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK GELİŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinde yapılan en yüksek tutarlı euro ihracının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

"AVRO TAHVİLİMİZİN SPREADİ 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Şimşek, "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu.

"SPEKÜLATİF SÖYLEMLER HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZI ENGELLEYEMEYECEK"

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" dedi.