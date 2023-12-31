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Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı: Kredi üst limitlerinin yükseltilmesi tohumculuk sektöründe büyümeyi sağlayacak - Son Dakika
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Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı: Kredi üst limitlerinin yükseltilmesi tohumculuk sektöründe büyümeyi sağlayacak

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Hacı Ömer Güler, tarımsal üretime dair Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimi için yükseltildiğini belirterek, kredi üst limitlerinin 80 milyon liraya çıkarılmasıyla tohumculuk sektöründe büyüme ivmesinin devam edeceğini söyledi. Güler, ayrıca AR-GE çalışmalarına da kredi sağlanacağını belirtti.

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı: Kredi üst limitlerinin yükseltilmesi tohumculuk sektöründe büyümeyi sağlayacak
31.12.2023 - 12:44,
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Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Hacı Ömer Güler, tarımsal üretime dair Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimi için yükseltildiğini belirterek, "Kredi üst limitlerinin 80 milyon liraya çıkarılmasıyla tohumculuk sektörümüzdeki büyüme ivmesi devam edecek." dedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal üretimle ilgili Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırıldığını söyledi.

Söz konusu kredilerin, hayvancılık, bitkisel, meyve yetiştiriciliği ve tohumculuk gibi birçok konuda kullanılabildiğine işaret eden Güler, yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2026'ya kadar sağlanacak finansmanın limitlerinin yükseltildiğini vurguladı.

Güler, yatırım ve işletme kredisinin yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimine önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kredi desteğinin devam etmesi ve limitlerin artması için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce bizim sektörümüz için limit 35 milyon lira kadardı, tarımsal üretime dair Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi limitlerimiz yapılan düzenlemeyle yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimi için 80 milyon liraya yükseltildi. Ayrıca kapalı ortamda bitkisel üretimde yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımında kredi tutarı 100 milyon liraya kadar çıktı. Bu kredilerde yüzde 100'e kadar faiz indirimi uygulanabiliyor."

"Desteklerin tohumculuk sektörüne katkısı çok büyük"

Son yıllarda tohumculuk sektöründe ciddi ilerlemeler kaydedildiğini ve bunun üretim ve ihracat rakamlarına da yansıdığını belirten Güler, "Söz konusu kredi destekleri gibi desteklerin tohumculuk sektörüne katkısı çok büyük. Kredi üst limitlerinin 80 milyon liraya çıkarılmasıyla tohumculuk sektörümüzdeki büyüme ivmesi devam edecek." dedi.

Güler, üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğini de dile getirerek, artan kredi limitleriyle üreticinin aynı kalite ve verimlilikle üretim yapmaya devam etmesine katkı sağlandığına işaret etti.

Ülkede kaliteli ve yüksek verimli tohum kullanımının bitkisel üretimi artırdığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu yıl bitkisel üretimde rekor kırıldı. Bitkisel üretimdeki artışlarda, verimli tohumların kullanılmasının etkisi göz ardı edilemez. Sektöre verilen, yatırım desteği başta olmak üzere, destekler ülkenin bitkisel üretiminin artmasına da katkı sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ederiz."

AR-GE çalışmalarına finansman desteği yolda

Güler, kredi sayesinde mevcut işletmelerin yeni yatırımlar yapabileceğini ve sektöre yeni işletmelerin katılacağını söyledi.

Tohumculuk sektörünün gelişimi için sürekli AR-GE çalışmaları yapılması gerektiğinin altını çizen Güler, "Sektörümüzde AR-GE çalışmalarına da kredi sağlanması için girişimlerimiz sonuç vermek üzere. Yakın zamanda AR-GE çalışmaları için bir kredi de sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı: Kredi üst limitlerinin yükseltilmesi tohumculuk sektöründe büyümeyi sağlayacak - Son Dakika


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