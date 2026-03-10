Türkiye, Uzay Kongresi'nde Çifte Rekor Kırdı - Son Dakika
Türkiye, Uzay Kongresi'nde Çifte Rekor Kırdı

10.03.2026 09:59
Bu yıl Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için bilimsel çalışmaları içeren bildiri özeti başvuru süreci tamamlanırken kongrenin ev sahibi Türkiye, başvuru sayısıyla dünya çapında iki ayrı rekora imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olan IAC'ye 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bakanlık koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde yürütülen stratejik çalışmalar sonucunda Türkiye, bilimsel hazırlık sürecinde kongre tarihine geçecek bir başarıyı gerçekleştirdi.

Buna göre Türkiye, bildiri özeti başvurularında dünya ülkelerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından açıklanan resmi verilere göre, kongreye 108 ülkeden 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti başvurusu yapıldı. Böylece Türkiye, kongrenin 77 yıllık tarihinde bu sayıya ulaşan ilk ülke oldu.

Ayrıca Türkiye'den yapılan 1810 başvuru, bugüne kadar tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılım sayısı olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye, hem makale özeti başvuruları hem de tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılımla iki ayrı rekor kırdı. Bu rekor, son olarak 2024 yılında 7 bine yakın başvuru alan İtalya'ya aitti.

Kongre kapsamında yapılan bildiri başvuruları, katılımcıların sunacakları bilimsel çalışmaların özetlerini ve kısa açıklamalarını içeriyor. Bu bilimsel çalışmaların, kongrenin uzay alanına sağlayacağı katkılarda kritik rol oynaması bekleniyor.

"The World Needs More Space" temasıyla düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi, küresel uzay ekosisteminin önde gelen temsilcilerini, astronotlar ve karar alıcıları bir araya getiren stratejik bir diplomasi platformu niteliği de taşıyor."

Bakan Kacır'dan tebrik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kongre sürecinde elde edilen çifte başarıyı tebrik ettiğini bildirdi.

Başvurulara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

