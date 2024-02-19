Türkiye ve Azerbaycan Ekonomi Bakanları Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Azerbaycan Ekonomi Bakanları Görüştü

Türkiye ve Azerbaycan Ekonomi Bakanları Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı bir istişare yapıldı ve enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere stratejik öneme sahip konular ele alındı. İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

19.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü.

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı bir istişare yürüterek enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere stratejik öneme sahip muhtelif konuları ele aldıklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu buluşma, kardeş ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

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