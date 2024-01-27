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Türkiye ve Azerbaycan Ortaklığı Avrupa ve Bölgenin Arz Güvenliği İçin Önemli Rol Üstleniyor - Son Dakika
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Türkiye ve Azerbaycan Ortaklığı Avrupa ve Bölgenin Arz Güvenliği İçin Önemli Rol Üstleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan ortaklığının Avrupa ve bölgenin arz güvenliği için çok önemli rol üstlendiğini belirterek ilerleyen süreçte bunun artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Bayraktar, Azerbaycan'da Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüşerek iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin üst düzeyde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nun dördüncüsünün Türkiye'de düzenleneceğini ve enerji alanındaki ilişkilerin daha da geliştirileceğini ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan Ortaklığı Avrupa ve Bölgenin Arz Güvenliği İçin Önemli Rol Üstleniyor
27.01.2024 - 14:59,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan ortaklığının Avrupa ve bölgenin arz güvenliği için çok önemli rol üstlendiğini belirterek ilerleyen süreçte bunun artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayraktar, iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin çok üst düzeyde olduğunu, cumhurbaşkanlarının dostluk ve kardeşliğinin, gösterdikleri istikametin bu birlikteliği daha da ileri götürdüğünü vurguladı.

Bayraktar, Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinçleri, üzüntüsünü kendi üzüntüleri gördüklerini belirterek 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Türkiye için de iftihar vesilesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın enerji alanındaki gelişimini görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Bayraktar, "İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda büyümesi önem arz ediyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklığı, Avrupa'nın ve bölgenin arz güvenliği için çok önemli bir rol üstleniyor. Önümüzdeki süreçte bunun artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu"nun dördüncüsü Türkiye'de düzenlenecek

Bayraktar, Azerbaycan'ın son dönemde elektrik ve yenilenebilir enerji alanında elde ettiği ilerlemelerin takdire şayan olduğunu, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin daha çok kurumsallaştığını, geçen yıl Nahçıvan'da yapılan "Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu"nun dördüncüsünün bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini söyledi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye elektrik iletimi konusunda çalışma yürütüldüğünü belirten Bayraktar, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın bu yıl Azerbaycan'da yapılacağını ve tüm dünyanın gözünün Bakü'de olacağını vurguladı.

Bakan Şahbazov da Türkiye ile her alanda olduğu gibi enerji alanında da sistematik ve faydalı işbirliğini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye ile petrol ve doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji dahil çok geniş gündeme sahip olduklarını belirten Şahbazov, enerji alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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