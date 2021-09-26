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Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı - Son Dakika

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı

26.09.2021 09:01

Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye arasında düzenlen ilişki sonrası ekonomiye etkileri görülmeye başlandı. Türkiye ile ilişkilerde düzelme yaşayan Birleşik Arap Emirlikli yatırımcılar, Türkiye'de yaptıkları inceleme sonucunda Türk Finans teknolojisi ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapma görüşüne vardı. Yatırım çalışmalarında sona gelindiği belirtiliyor.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ılımlı rüzgar, ekonomiye de yansıyor. Sağlık sektörünün ciddi gelişme yaşadığı Türkiye'de bu alan yatırım yapmak isteyen Abu Dabili yatırımcılar Türkiye'de yaptıkları incelemelerin ardından 1 milyar dolara kadar yatırım yapılabileceğini değerlendirmeye aldı.

LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNDEN ÖNCE BAŞLADI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

İKİ FON ÖNE ÇIKIYOR

Konuya yakın üç kaynağa göre Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk finans sektörü ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

SAĞLIK VE SANAYİ SEKTÖRLERİ BAŞTA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.

YUMUŞAMA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir. Görüşmeler erken aşamada olsa da Suriye ve Libya'da karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı - Son Dakika
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