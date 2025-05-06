Türkiye ve Endonezya Maliye Bakanları Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Endonezya Maliye Bakanları Görüştü

Türkiye ve Endonezya Maliye Bakanları Görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi.

06.05.2025 11:33
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto, şubat ayında Endonezya'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında ve nisan ayında Ankara'da düzenlenen toplantıda, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak bir vizyon ortaya koymuştur. Bu vizyon doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 5 Mayıs 2025 tarihinde Endonezya Maliye Bakanı Sayın Sri Mulyani Indrawati ile bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır. Savunma sanayi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda iş birliğinin önemi özellikle vurgulanmıştır. Taraflar, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya'da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Sri Mulyani Indrawati, Mehmet Şimşek, Endonezya, Politika, Türkiye, Ekonomi, Maliye, Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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