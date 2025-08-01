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Ekonomi

Türkiye ve Gabon İşbirliği Potansiyeli

Türkiye ve Gabon İşbirliği Potansiyeli
01.08.2025 21:20
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DEİK Başkanı Olpak, Gabon ile projeler için işbirliği çağrısı yaptı, iki ülke arasındaki ticareti artırma hedefi vurgulandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, " Gabon, birçok alanda olduğu gibi liman ve demir yolu altyapısını da geliştiriyor. Burada uluslararası deneyime sahip firmalarımız var, Gabonlu firmalarla proje ortaklığı yapılabilir." dedi.

"Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu", Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu ile iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla DEİK'in genel merkezinde yapıldı.

DEİK Başkanı Olpak, buradaki konuşmasında, DEİK'in 40 yıldır faaliyet gösterdiğini, Türkiye-Gabon İş Konseyi'nin de 2017'den bu yana karşı kanat kuruluşlarıyla birlikte çalıştığını ifade etti.

Olpak, Türkiye ve Gabon arasındaki ticaret hacminin yeterli olmadığını bildiklerini, ancak atacakları mütevazı ve kararlı adımlarla değerli bir noktaya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Gabon ve Türkiye arasında işbirliği potansiyeline sahip alanlara değinen Olpak, şunları ifade etti:

"Gabon, birçok alanda olduğu gibi liman ve demir yolu altyapısını da geliştiriyor. Burada uluslararası deneyime sahip firmalarımız var, Gabonlu firmalarla proje ortaklığı yapılabilir. Hepimizin ortak konularından birisi enerji ve yenilenebilir enerji. Türkiye bu alanda Avrupa'nın dördüncü büyük potansiyeline sahip. Biz bu tecrübemizi Gabonlu dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz Gabon petrol ve kereste gibi stratejik kaynaklar ve manganez konusunda çok önemli bir ülke ve bunların işlenmesini istiyor, bu konuda işbirliğine hazırız. Otoyol, enerji santrali ve enerji iletim hattı projelerinde de Gabon'un talepleri olduğunu biliyoruz. Son olarak tarım ve gıda alanındaki işbirliğimizi daha da artırabileceğimize inanıyorum."

Olpak, Batı Avrupa ile Çin arasında yatırım, üretim ve teknoloji üssü olan Türkiye'nin, hizmet dahil 800 milyar dolara yakın dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de enerji, sanayi, tarım ve altyapı gibi birçok alanda yatırım imkanı bulunduğunu söyleyen Olpak, Gabonlu iş adamlarına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Olpak, Gabon iş dünyası temsilcilerini, 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na davet ederek, "Bugün Gabon Ulusal Yatırım Teşvik Ajansı ve Gabon Şirketler Federasyonu ile imzalayacağımız mutabakat zaptlarının da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Gabon, Türk yatırımcılar için yüksek potansiyel barındırmakta"

DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu da Konsey olarak, 2017'den bu yana enerji, madencilik, lojistik, altyapı ve tarım gibi stratejik alanlarda iki ülke işbirliğini güçlendirmek amacıyla yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Etkinlikle, iki ülkenin saygın iş insanlarını bir araya getirmelerinin ortak kararlılığın ve karşılıklı güvenin göstergesi olduğunu belirten Topaloğlu, "Gabon, zengin doğal kaynakları, stratejik limanları ve gelişen ekonomik vizyonuyla Türk yatırımcılar için yüksek potansiyel barındırmaktadır. Öte yandan Türkiye, güçlü üretim altyapısı, teknolojik kapasitesi ve bölgesel entegrasyon kabiliyetiyle Gabon'un kalkınma hedeflerine gerçek anlamda katkı sunabilecek doğal bir ortaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın nezaretinde DEİK ile Gabon Yatırım Ajansı arasında, DEİK ile Gabon İşletmeler Federasyonu arasında ve Aksa Enerji ile Gabon Suya ve Enerjiye Erişim Bakanlığı arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kaynak: AA

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