Türkiye ile Mısır Arasında Uçak Seferleri İki Katına Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Mısır Arasında Uçak Seferleri İki Katına Çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Mısır arasında sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptı sayesinde haftalık uçak seferi sayısının 30'dan 67'ye çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, demir yolu ve bilgi iletişim teknolojileri alanlarında da önemli anlaşmalar imzalandı. Bu gelişmelerin ekonomik faaliyetler ve turizme olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

05.09.2024 13:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye ile Mısır arasındaki uçak seferlerinin 2 katına çıkacağını bildirdi.

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" toplantısında, Türkiye ve Mısır arasında demir yolu, sivil havacılık ve bilgi iletişim teknolojileri alanında üç önemli anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Mevkidaşı Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamel al-Wazir'in de toplantıya iştirak ettiğini belirten Uraloğlu, "Demir yolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı olmak üzere üç anlaşma imzaladık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sivil havacılık alanındaki mutabakat zaptı ile frekans konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı. THY İstanbul- Kahire hattında haftalık 28, AJet Sabiha Gökçen-Kahire hattında 5 frekans uçuş gerçekleştiriliyor. Mısır'ın turistik destinasyonları olan Şarm eş-Şeyh, Hurghada ve Iskenderiye'ye de taşıyıcılarımız tarafından seferler düzenlenmektedir. Bu zaptın iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetler, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok sektöre olumlu katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

"Karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşacağız"

Demir yolu sektörüne ilişkin yapılan anlaşma hakkında bilgi veren Uraloğlu, bu mutabakat zaptı kapsamında demir yolu bakım ve onarımı, altyapının geliştirilmesi, kapasite tahsisi ve trafik yönetimi gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Uraloğlu açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları arasında demir yolu sektöründe işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediğimiz mutabakat zaptı ile eğitim ve danışmanlık alanları da dahil olmak üzere tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla teknik ziyaretler gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.

Bakanlık ile Mısır Arap Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında imzalanan bilgi ve iletişim başlıklı mutabakat zaptıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu zapt ile telekomünikasyon ve posta yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları geliştirilecek. Zapt, yönetim ve düzenleme, insan kaynakları geliştirme, uluslararası kuruluşlarda işbirliğimizi güçlendirme ve siber güvenlik konularını kapsıyor. Her iki ülke olarak bu alanlarda karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Mısır Arasında Uçak Seferleri İki Katına Çıkıyor - Son Dakika

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