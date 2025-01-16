Türkiye ve Moğolistan Ekonomik İşbirliği

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, TOBB ile Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası arasında 'Türkiye-Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması' imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Moğolistan Başbakan Yardımcısı Luvsannyam Gantumur'un katılımıyla Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı düzenlendi. Toplantı çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirlikleri masaya yatırılarak, bu işbirliklerinin daha da geliştirilmesi hedeflendi.

"Ekonomilerimiz birbirini tamamlayıcı bir yapıdadır"

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Moğollar ve Türkleri, Asya'nın iki ayrı ucunda yaşayan, iki kadim komşu millet olduğunu ve aralarındaki ilişkilerin asırlar öncesine dayandığını bildirdi.

Yavuz, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaret hacminin büyüdüğüne de dikkati çekerek, "2023 yılında 108 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2024 yılında 139 milyon dolar düzeyine yükselmiştir. Ama bu rakamın ülkelerimizin potansiyelinin çok altında olduğunu biliyoruz. Ekonomilerimiz birbirini tamamlayıcı bir yapıdadır. Ticari ve iktisadi alandaki işbirliğimizin geliştirilmesi için birçok imkan vardır. Başta altın, bakır, uranyum ve kömür olmak üzere, madencilik alanında da ciddi bir işbirliği potansiyelimiz var. Tarım ve hayvancılık alanında da yine değerlendirilmesi gereken fırsatlar var. Bu bağlamda, dericilik sektörü de önemli bir işbirliği alanıdır" açıklamasında bulundu.

"İnşaat sektöründeki tecrübe ve kapasitemizi, Moğolistan'daki inşaat ve altyapı projelerinde de göstermek isteriz"

Türkiye'nin güçlü olduğu bir önemli sektörün de inşaat sektörü olduğunu vurgulayan Yavuz, "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde Türkiye'den 43 firma bulunmaktadır. Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünyada ikinci sıradadır Firmalarımız bugün kadar 137 ülkede, 12 binden fazla proje üstlenmişlerdir. Bu alandaki tecrübe ve kapasitemizi, Moğolistan'daki inşaat ve altyapı projelerinde de göstermek isteriz. 2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası olarak 'Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nu kurduk. Bu ortak Odamız, karşılıklı ticaretin arttırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu. - ANKARA