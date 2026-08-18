Yapay Zekada Türkiye'nin Öncülük Hedefi - Son Dakika
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Yapay Zekada Türkiye'nin Öncülük Hedefi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın yayımlandığını duyurdu. Türkiye'nin yapay zekada öncü olacağını belirten Kacır, stratejik alanlarda çözümlerin ölçeklendirileceğini ve teknolojik bağımsızlığın güçlendirileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, yapay zeka alanında öncü ülkelerden olacağını belirterek, "Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, yazılı açıklamasında 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin genelgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Yapay zekanın, yalnızca teknolojik bir alan değil, ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü AR-GE altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zekada Türkiye'nin Öncülük Hedefi - Son Dakika

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