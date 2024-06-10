Türkiye'ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 2,8 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 2,8 Milyar Dolar Oldu

Türkiye\'ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 2,8 Milyar Dolar Oldu

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi, bu yılın ilk 4 ayında 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise 1,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu dönemde en fazla yatırımı toptan ve perakende ticaret sektörü aldı. Birleşik Krallık ve ABD, en fazla yatırım yapan ülkeler oldu. Yılın ilk 4 ayında ise toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı 2,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

10.06.2024 14:47
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Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk 4 ayında 2,8 milyar dolar oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, nisanda Türkiye'ye 1 milyar 278 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu, yılın ilk 4 ayındaki en yüksek aylık yatırım miktarı oldu.

Nisandaki yatırım girişinin 477 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 452 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 353 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu. Aynı ay içerisinde 4 milyon dolarlık yatırım tasfiye edildi.

2024 Nisan ayı içerisinde gerçekleşen 477 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 262 milyon dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret sektörü, yüzde 55'lik pay aldı. Toptan ve perakende ticaret sektörü geçmiş dönemdeki performansının üzerinde bir performans sergilemeye devam ederken aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 12'sini bilgi ve iletişim sektörü çekti. Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı (yüzde 5) ve ulaşım araçları imalatı (yüzde 4) en çok yatırım alan diğer sektörler oldu.

Nisanda Türkiye'ye 134 milyon dolar ve yüzde 28 payla en fazla doğrudan uluslararası yatırımı Birleşik Krallık yaptı. Bu ülkeyi yüzde 21'lik payla ABD izledi. Yılın ilk 4 ayı değerlendirildiğinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri toplam yatırımlardan yüzde 49 pay alırken, Amerika kıtasının payı da yüzde 21 olarak kaydedildi.

Yılın ilk 4 ayında toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 29'luk düşüş kaydedilirken 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri ise 266 milyar doları aştı.

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 2,8 Milyar Dolar Oldu - Son Dakika

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