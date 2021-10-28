Üye Girişi
Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı - Son Dakika

Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı

28.10.2021 17:06

Kanada, Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye ambargo uygulayarak silah satışını askıya almıştı. Kanada'nın bu kararı ülkenin önde gelen savunma şirketi Telemus Sistemleri Inc.'nin sonunu getirdi. Kanada hükümetinin yaptırım kararı sebebiyle Türkiye'ye satış yapamayan şirket iflas etti.

Kanada merkezli savunma şirketi Telemus Sistemleri Inc.'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargo, sonunu getirdi. Kanada hükümetinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının Telemus Sistemleri Inc.'yi iflasa zorladığı ortaya çıktı.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020 yılında Kanadalı savunma şirketinin, Kanada hükümetinin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) uyguladığı ambargo nedeniyle ağustos ayında iflas ettiği ifade edildi. Askeri teknolojide kullanılmak amacıyla çok çeşitli elektronik destek malzemeleri üreten Telemus'un ana müşterisinin TUSAŞ olduğu vurgulandı. 2020 yılının ortalarında Kanada hükümetinin Türkiye'ye ihracat izinlerini askıya almasının, Telemus'un TUSAŞ ile imzalanan sözleşmeler kapsamında teslimatının iptaline yol açtığı, mali krize giren şirketin yeni kaynak da bulamadığı kaydedildi.

1.1 MİLYON DOLAR ZARAR AÇIKLADI

Telemus'un Kanada hükümetiyle ihracat izni sorununun çözümüne yönelik defalarca görüşme girişiminde bulunmasına rağmen sonuca ulaşamadığı ifade edilerek, "Hükümet yaptırımlarının bir sonucu olarak şirket herhangi bir gelir elde edemez hale geldi" denildi.

Telemus'un 2020'de 360 bin dolar net zarara uğradığı ve 31 Temmuz'da faaliyetlerini sonlandırmadan önce 1.1 milyon dolar net zarar bildirdiği aktarıldı. Krizi aşamayan Telemus'un ağustos ayının sonunda iflasını açıkladığı belirtildi.

Kanada şirketinin iflası konusunda Middle East Eye'a açıklama yapan bir Türk yetkili, "Kanada hükümetine bunun (yaptırım kararının) hem Türk hem de Kanada şirketlerine zarar vereceğini söyledik. Yeni Kanada hükümetinin daha ileri görüşlü olmasını umuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kanada hükümeti, Ermenistan işgali altındaki toprakların geri alınması kapsamında Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı karşı saldırılar sonrası 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek olması nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Kanada, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta kullanılan Türk yapımı insansız hava araçlarında Kanada teknolojisinin kullanıldığını belirterek 2021 yılının başlarında Türkiye'ye yönelik tüm savunma ihracatına ambargo uygulamış ve Telemus şirketinin ihracat izinlerini Nisan 2021'de iptal etmişti.

Kanada yönetimi ilk ambargoyu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik başlattığı askeri harekatına yanıt olarak uygulamış, ancak iki ülke arasında yürütülen üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu karar geri çekilmişti.

Türkiye, Kanada, İflas, Silah, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı 17:26 Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:20 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı 17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme 16:58 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 16:11 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor 15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:56 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı         
17:37
Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak         
17:23
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var         
17:07
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:14
Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk         
16:09
Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor         
15:58
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 17:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi batırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement