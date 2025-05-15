Türkiye'ye Yabancı Yatırımda %89,3 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'ye Yabancı Yatırımda %89,3 Artış

2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımlar %89,3 artarak 3 milyar dolara ulaştı.

15.05.2025 10:12
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin "İlk çeyrekte kaydedilen yüzde 89,3'lük artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi. Özellikle toptan ve perakende ticaret, imalat ile finans ve sigorta sektörlerindeki odak, ekonomimizin çeşitliliğini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı mart ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacminin 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89,3 artarak 3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.

Mart 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olduğu ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiği ifade edilen açıklamada, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Kazakistan'ın birinci, Hollanda'nın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bu ülkeleri sırasıyla Almanya, İsviçre, Fransa, Azerbaycan, Avusturya, Birleşik Krallık ve Libya takip etti.

Sektörel bazda incelendiğinde, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 48'lik payla toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu.

İmalat sektörü yüzde 22,2'lik payla ikinci sırada yer alırken, finans ve sigorta faaliyetleri sektörü yüzde 9,4'lük payla üçüncü sırada konumlandı.

Türkiye'nin ekonomideki istikrarlı politikaları ve stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu artış, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin güçlendiğini gösteriyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Dağlıoğlu, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Dağlıoğlu, jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü bir performans sergilediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2024'te küresel doğrudan yatırımların yüzde 8 düştüğü bir ortamda Türkiye, yüzde 9,8 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekerek küresel trendlerin aksine önemli bir dayanıklılık göstermişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülen bu başarılı performans, 2025'in ilk çeyreğinde de hız kesmeden devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğine dair elimizdeki veriler gösteriyor ki yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte kaydedilen yüzde 89,3'lük artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine güveninin net bir göstergesi. Özellikle toptan ve perakende ticaret, imalat ile finans ve sigorta sektörlerindeki odak, ekonomimizin çeşitliliğini ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. Ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlar performansının özellikle de nitelikli yatırımlar alanında artarak devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejimiz doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Yabancı Yatırımda %89,3 Artış - Son Dakika

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