Türkiye Yerli Mısır Tohumunda İhracat Fazlası Elde Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Yerli Mısır Tohumunda İhracat Fazlası Elde Ediyor

24.07.2025 11:14
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Yerli mısır tohumu üretimi artarken Türkiye, 5 yıldır dış ticaret fazlası sağlıyor.

Yerli mısır tohumu üretiminde son yıllarda yapılan çalışmalar meyvelerini verirken, Türkiye bu alanda 5 yıldır sürekli dış ticaret fazlası elde etme başarısı gösterdi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısır tohumu üretiminde yürütülen çalışmaların hem verimlilik hem de ekonomik katkı bakımından önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Yerli mısır tohumlarının bölgesel iklim ve toprak koşullarına uyum sağlama kabiliyeti sayesinde verimlilikte önemli artışlar sağlandığına dikkati çeken Güler, hastalık ve zararlılara karşı direnç geliştirme potansiyeli taşıyan bu tohumların, iklim değişikliği ve kuraklık gibi risklere karşı daha toleranslı bir üretim sunduğunu dile getirdi.

Güler, AR-GE faaliyetlerinin sektördeki gelişimi belirleyen ana unsur olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Özel sektörün Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde hem klasik ıslah yöntemler hem de modern tekniklerle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yüksek verimli ve iklim koşullarına uyumlu yerli çeşitler geliştirildi. Her geçen yıl yerli firmaların çeşitleri piyasada daha çok talep gördü. Yerli mısır tohumculuğu, Türkiye'nin tarımsal bağımsızlık ve sürdürülebilir üretim hedeflerinde stratejik rol üstleniyor. Artan yerli üretim, ihracat ve çeşit geliştirmedeki başarıları bu alandaki ilerlemeyi somutlaştırıyor."

Türkiye'de geliştirilen bazı yerli mısır çeşitlerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tescil edilerek ticari satış izni elde ettiğini belirten Güler, bu başarının Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücünü pekiştirdiğini kaydetti.

"Türkiye'de mısır tohumunun yüzde 99'u özel sektör eliyle üretildi"

Güler, yerli mısır tohumu üretiminin yıllar içindeki artışına da dikkat çekerek, 2019 yılında 44,8 bin ton olan yerli mısır tohumu üretiminin 2024 yılı itibarıyla yüzde 100'e yakın bir artışla 88 bin tona ulaştığının altını çizdi.

Bu miktarın 87,9 bin tonunun özel sektör tarafından üretildiğini anlatan Güler, "Türkiye'de mısır tohumunun yüzde 99'u özel sektör eliyle üretilmiş oldu." dedi.

Sektöre dair dış ticaret verilerine de değinen Güler, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye 2024 yılında 81,2 milyon dolarlık mısır tohumu ihracatına karşılık 59 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Dolar bazında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 137,5'e ulaştı. Son 5 yıl toplamında mısır tohumunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 169,2 olarak gerçekleşti. 2019-2024 döneminde toplam ihracat 330,9 milyon dolara, ithalat ise 195,4 milyon dolara ulaştı."

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Güler, 2024'te en fazla mısır tohumu ihraç edilen ülkelerin Sırbistan, Özbekistan, İtalya, Fransa ve Fas olduğunu, bu 5 ülkenin toplam ihracattaki payının yüzde 45 seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Tohumun artık sadece tarımsal bir girdi değil, aynı zamanda stratejik ve diplomatik bir güç unsuru olduğunu vurgulayan Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, kamu destekleri, teşvik programları ve sektörel işbirlikleriyle yerli tohumculuğun hem üretim hem ihracat açısından güçlenmeye devam edeceğini anlattı.

Güler, yerli mısır tohumculuğunun sürdürülebilir tarım, ekonomik değer ve kırsal kalkınma açısından taşıdığı potansiyelin gelecek yıllarda daha da belirginleşeceğini sözlerine ekledi.

Mısır tohumu dış ticaretine ilişkin 2020-2024 dönemine dair veriler şöyle:

Yıl İhracat (dolar)İthalat (dolar)
202037.881.33531.787.765
202146.168.74835.584.206
202261.739.92125.767.610
2023103.870.57643.362.738
202481.194.99359.038.984
Toplam330.855.573195.541.303

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Yerli Mısır Tohumunda İhracat Fazlası Elde Ediyor - Son Dakika

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