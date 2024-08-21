Türkoğlu'da Deprem Sonrası Kurutmalık Domates Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkoğlu'da Deprem Sonrası Kurutmalık Domates Üretimi Artıyor

Türkoğlu\'da Deprem Sonrası Kurutmalık Domates Üretimi Artıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Türkoğlu ilçesinde, kurutmalık domates üretimi hız kazanıyor. Üretim sonrası hasat edilen 800 ton kuru domates Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Depremden etkilenen çiftçiler, üreterek travmayı atmaya çalışıyor.

21.08.2024 10:00
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Türkoğlu'nda kurutmalık domates üretimi hız kazandı. Üretim sonrası hasadı yapılan 800 ton kuru domatesten Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Depremden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan ilçede, çiftçiler yaşadıkları travmayı üreterek atmaya çalışıyor.

İlçede, güneşte kurutulan domates, başta Almanya, Fransa gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

Üreticinin alın ve akıl teri birleşti, bölgede bin dönümlük araziye ekilen domatesler tarım işçileri tarafından toplanarak, kurutma alanına getiriliyor.

Burada belli aşamalardan geçen domates, kurutulmaya alınıyor. Doğal ortamda, hiçbir zirai ilaç kullanılmadan kurutulan domatesler İzmir'e götürülerek, burada işlenip Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Domateste bu yıl verim açısından yüzde 25'lik bir artış oldu. Geçen yıl 600 ton ihracat yapılan Türkoğlu Çobantepe mahalle kırsalından bu yıl yaklaşık 800 ton ihracat gerçekleştirilecek. Bin dönümlük araziden 10 bin ton da yaş domates üretiliyor.

Paketlenip Tırlara yüklenen kuru domatesler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Kahramanmaraş ve ülke ekonomisine katma değer sunan kuru domates, aynı zamanda deprem bölgesinde istihdamı da artırdı. Kuru domatesle kente 2 milyon dolarlık katkı sağlanması hedefleniyor.

Üretici Ökkeş Kaçar, "Türkoğlu ilçemizde bin dönümde domates üretiyoruz. Bin dönüm domatesten yaklaşık 10 bin ton domates 800 ton da kuru domates üretiyoruz ve Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Kuru domateste bugün 350 çalışıyor. Bir yandan domates toplanıp bir yandan kesilirken diğer yandan ise kurutuluyor. Günlük 200 ton domatesi kesip sergilerde seriyoruz. Buradan çıkan domatesler İzmir'e gönderiyoruz ve oradan da yurt dışına ihraç ediliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkoğlu'da Deprem Sonrası Kurutmalık Domates Üretimi Artıyor - Son Dakika

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