Türksat 6A'nın 4. ateşlemesi 16 Temmuz'da gerçekleşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A'nın 4. ateşlemesi 16 Temmuz'da gerçekleşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yörünge sürecinde 4. ateşlemesinin 16 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türksat 6A'nın yörünge transferi manevrasının başarıyla tamamlandığını ve yaklaşık 7 dakika süren bu manevra için 58,6 kilogram kimyasal itki yakıtı kullanıldığını belirtti.

14.07.2024 21:15
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yörünge sürecinde 4. ateşlemesinin 16 Temmuz'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın uzay yolculuğu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı görev yörüngesine yaklaştırmak için planlanan üçüncü ateşlemeyi ekiplerimiz bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. İkinci ateşlemenin ardından elde ettiğimiz 0,6 derecelik yörünge eğikliğini bu ateşleme ile 0,05 dereceye düşürdük ve 32 bin 32 km olan enberi irtifasını 35 bin 791 km'ye kadar çıkardık. Artık yörüngemiz daha dairesel. Yaklaşık 7 dakika süren bu yörünge transferi manevrası için 58,6 kilogram kimyasal itki yakıtı kullanıldı. Planlanan 5 ateşlemeden dördüncüsü 2 gün sonra 16 Temmuz'da gerçekleşecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat 6A'nın 4. ateşlemesi 16 Temmuz'da gerçekleşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türksat 6A'nın 4. ateşlemesi 16 Temmuz'da gerçekleşecek - Son Dakika
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