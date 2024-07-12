Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Türksat 6A'nın 69 dakika süren ikinci ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını belirten Uraloğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor. 'UzaydaTürkizi'miz, sesimiz, gururumuz Türksat 6A gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.