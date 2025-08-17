TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasına Üç Takım Kazandı - Son Dakika
TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasına Üç Takım Kazandı

17.08.2025 12:45
Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda MERGEN, AzST-K3 ve NazarX Team'in kazandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nı MERGEN (Erciyes Üniversitesi), AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası-Azerbaycan) ve NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi-Özbekistan) ekiplerinin kazandığını bildirdi.

Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmanın sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın, genç mühendisleri ilk kez "Yakın Uzay" ile buluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, finale kalan takımlardan MERGEN, NazarX Team ve AzST-K3 ekiplerinin model uydularının yüksek irtifa balonları ile stratosfere ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, Yakın Uzay etabının, gençlerin yüksek teknolojiye, uzay mühendisliğine ve ileri haberleşme tekniklerine ne kadar hızlı uyum sağladığını bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Geleceğin uydularını TÜRKSAT Model Uydu Yarışması ile yetişen gençler tasarlayacak. TÜRKSAT 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yarışma, Türkiye'nin dijital bağımsızlık vizyonunun bir parçası"

Yaklaşık 3 saat süren görevlerin ardından, model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğine değinen Uraloğlu, stratosfere ulaşan model uyduların, görev kapsamında çift yönlü haberleşme ile aralarında 50 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini aktardığını kaydetti.

Uraloğlu, uyduların ayrıca konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı ilettiğini, yüksek irtifa koşullarına dayanıklılık testlerini de başarıyla tamamladığını aktardı. Yer istasyonundan verilen komutlara da anlık yanıt vererek, görev senaryolarını uygulayan model uyduların yaklaşık 3 saat süren uçuşlarının ardından, ekipler tarafından güvenli şekilde yeryüzüne indirildiğini bildiren Uraloğlu, "Teknik performansların Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle hakemlerce detaylı olarak değerlendirildi. Yarışmanın şampiyonu 90.05 puan ile MERGEN, ikincisi 85.23 ile AzST-K3, üçüncü ise NazarX takımları oldu. Kazananları yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sadece ödül alanların değil, yarışmaya katılıp yeteneklerini geliştiren, takım ruhunu öğrenen ve ülkelerine hizmet etme azmine sahip tüm gençlerin kazandığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT Model Uydu Yarışması yalnızca bir mühendislik yarışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası. Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zeka, azim ve kabiliyet sizde var."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Türksat, Eğitim, Uzay, Son Dakika

