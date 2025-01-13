Türksat'tan Güneş Enerjisi ile Tasarruf - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat'tan Güneş Enerjisi ile Tasarruf

Türksat AŞ, Güneş Enerjisi Santrali ile 6 ayda 5,6 GWh enerji üreterek 25 milyon lira tasarruf sağladı.

13.01.2025 11:18
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Türksat AŞ, Temmuz 2024'te devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 6 ayda 5,6 gigavat saat (GWh) enerji üreterek, yaklaşık 25 milyon lira tasarruf sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla hem çevre hem de ekonomi için örnek teşkil eden projelere imza atmayı sürdürüyor.

Temmuz 2024'te devreye alınan ve 131 dönümlük alana yayılan Türksat GES, kuruluşunun ilk 6 ayında 5,6 GWh enerji üreterek, yaklaşık 25 milyon lira tasarrufa imkan verdi.

GES ile Türksat, fosil yakıt kullanımını azaltarak, 2,7 ton karbondioksit emisyonunu engelledi. Bu miktar, yaklaşık 108 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonuna eş değer bir kazanım sunuyor.

Türksat GES, yalnızca enerji üretmekle kalmayıp, Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci başta olmak üzere şirketin faaliyette bulunduğu alanlarda da katkı sağlıyor.

Şirket, Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruma, e-Devlet altyapısı, veri merkezi hizmetleri ve siber güvenlik desteği gibi önemli görevlerini artık tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destekliyor.

Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacını güneşten karşılayan Türksat, enerji bağımsızlığını da sürdürülebilir enerjiyle güçlendiriyor.

Türksat GES'in çevresel ve ekonomik faydalarının gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor.

Söz konusu GES'in yılda yaklaşık 13 GWh enerji üreterek 60 milyon liradan fazla tasarruf sağlaması bekleniyor. Ayrıca 6 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçilerek, çevreye katkı daha da artırılacak. Bu rakam, 250 bine yakın ağacın temizleyeceği karbon miktarına eş değer olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat'tan Güneş Enerjisi ile Tasarruf - Son Dakika

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