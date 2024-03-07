TÜRSAB Başkanı: Antalya\'ya 2024\'te rekor turist bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, Antalya'ya bu yıl 16 milyon 500 binin üzerinde turist gelmesini beklediklerini belirterek, "İnşallah 2024 rekor yılı olacak." dedi.
Perçin, AA muhabirine, 2024 rezervasyonların iyi gittiğini, İngiltere, Polonya ve diğer Avrupa kentlerinden gelen rakamlarla umutlu bir sezona başladıklarını ifade etti.
Savaş, salgın ya da politik sorunlar olmaması temennisinde bulunan Perçin, "Bu yılı inşallah 16 milyon 500 binin üzerinde bir rakamla tamamlayacağız. Buna inanıyorum. İnşallah 2024 bir rekor yılı olacak." diye konuştu.
Perçin, bu yıl Ukrayna pazarını kaybettiklerini, onun yerine ise gönderdiği turist sayısı yakın olan Polonya'yı koyduklarını kaydetti.
İngiltere pazarı rezervasyonlarının çok iyi gittiğini dile getiren Perçin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Almanya pazarı da çok iyi. Daha önce rekor kırdığımız Almanya'yla ilgili rakamlara şu anda yaklaşmış durumdayız. Rusya pazarı, politik sebepler nedeniyle rutin gidiyor. Orada ekonomik sıkıntılar var. Mayısa ulaştığımızda Rusya pazarının da tekrar zirve yapacağını, hatta geçen yılki rakamı geçeceğine inanıyoruz. İnşallah her şey güzel olur. İyi bir sezon olacağına inanıyoruz."
"Her şey dahil sisteminin birden değişmesi söz konusu değil"
Rıza Perçin, son dönemde "her şey dahil" sisteminin yeniden tartışılır duruma gelmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Antalya'nın en iyi uyguladığı sistemin "her şey dahil" olduğunu anlatan Perçin, bu sistemin birden değiştirilemeyeceğinin altını çizdi.
Perçin, "Nasıl bir futbol takımının bir kültürü varsa, sistemi varsa, bunlar birden değiştirilemiyorsa, Antalya'da da 'her şey dahil'i değiştirmemiz söz konusu değil. 17 milyona yakın turist gelecek diyorsak eminiz ki yüzde 70'i, yüzde 80'i bu sistemimize geliyor. Biz de bunu en iyi yapanlarız. O yüzden kısa vadede değişeceğine inanmıyorum. Değişmemesi lazım zaten. Öyle bir reform olmaması lazım. Ama uzun vadede denenebilir mi? Denenebilir." ifadelerini kullandı.
Antalya, geçen yıl 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › TÜRSAB Başkanı: Antalya'ya 2024'te rekor turist bekliyoruz - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Atölyede üretilecek tekstil ürünleriyle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok iş insanı katıldı.
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları, yurt genelinden gelen 83 kişinin katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaş katıldı ve 300'ü kendi markalarını oluşturdu. Kursiyerler, tarımı daha ileri noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için çaba sarf ediyorlar.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, 'Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor.' dedi. Küle, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada, yaklaşık 1000 ton salkım domates üretimi yapılacak. Yatırımcılar, bölgedeki jeotermal kaynağı değerlendirmek amacıyla uzun süre kaynak araştırması yaptıktan sonra termal sera projesini hayata geçirdi. Topraksız tarımla yapılan üretimde, domateslerin büyük bölümü yurt dışına satılacak. İstihdamı artırmayı hedefleyen yatırımcılar, ikinci ve üçüncü etapları tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır'da bulunan enerji üreten barajları ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam İpek, işletme müdüründen bilgiler alarak tesis bölümlerini gezdi ve personellerle sohbet etti. Ziyarete çeşitli kurumların yetkilileri de eşlik etti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinden İstanbul'a göç eden Tüzün kardeşler, yıllar sonra memleketlerine dönerek ayakkabı üretim atölyesi kurdu. Devletin sunduğu teşviklerden faydalanarak açılan atölyede günlük 360 çift spor ayakkabısı üretiliyor ve ürünler iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a gönderiliyor. Kardeşler, ilerleyen zamanlarda daha büyük bir yere taşınarak 150 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan aileler hem üretiyor hem de gelir elde ediyor. ADEM'in düzenlediği sergi ve hayır panayırı törenle açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?